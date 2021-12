Dualer Studiengang Air Traffic Management erfreut sich wachsender Beliebtheit - ein Studienangebot mit besonderem Mehrwert

Dies Studienangebot des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen der Hochschule Worms kombiniert die Fluglotsenausbildung mit betriebswirtschaftlichen Lehrinhalten. Der Studienaufbau ist zweigeteilt, wobei die ersten drei Semester an der Hochschule Worms stattfinden. Die Fluglotsenausbildung schließt nahtlos an das dritte Semester an. In der vorlesungsfreien Zeit zwischen erstem und zweitem sowie zweitem und drittem Semester lernen die Studierenden die DFS in verschiedenen adminstrativen Bereichen kennen.



Der englischsprachige, sechssemestrige Bachelor-Studiengang „Air Traffic Management“ entstand in Kooperation zwischen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH und der Hochschule Worms. „Das duale, ausbildungsintegrierte Studium gibt es erst seit 2019, inzwischen haben wir die vierte Kohorte dual Studierender“, sagt Sonja Konur, Leiterin der Abteilung Recruitment & Selection bei der DFS. Die neu geschaffene Stiftungsprofessur der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH für Air Traffic Management konnte mit Prof. Dr. Karsten Benz ideal besetzt werden. Karsten Benz, Unternehmensberater, Aufsichtsrat und ehemaliger Vorstand im Lufthansa-Konzern (u. a. CCO Austrian Airlines), wechselte von der Frankfurt University of Applied Sciences an die Hochschule Worms. Er sitzt darüber hinaus im Beirat der Deutschen Flugsicherung und ist Aufsichtsratsvorsitzender der DRONIQ GmbH, einem Joint Venture von DFS und der Deutschen Telekom.



Hohe Zulassungshürden meistern, um beruflich ausgezeichnete Perspektiven zu haben



Interessenten des dualen Studiums Air Traffic Management müssen ein zweistufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen: Zunächst bei der Deutschen Flugsicherung für die Fluglotsenausbildung und, nach bestandenem Auswahlverfahren und Abschluss eines Studien- und Ausbildungsvertrages, über das Online-Portal der Hochschule Worms. Am Ende eröffnet der Doppelabschluss Fluglotse/Bachelor neben der Fluglotsentätigkeit auch berufliche Perspektiven unter anderem im Projektmanagement der DFS.



Das duale Studium Air Traffic Management ist stark nachgefragt, weil es eine in der Hochschullandschaft einzigartige Kombination aus Wissenschaft, Praxis und Fluglotsenausbildung darstellt. Auch international ist diese Kombination in Verbindung mit einem Studienabschluss außergewöhnlich.



Langjährige Erfahrungen und gute Partner als Erfolgsgarant



Der Luftverkehr spielt seit der Gründung des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen 1978 eine bedeutende Rolle in den touristischen Studiengängen. Über mehrere Jahrzehnte wurde eine starke und international anerkannte Expertise in diesem Bereich geschaffen. Der Fachbereich ist in der Entwicklung nie stehengeblieben und insbesondere die Einführung der Luftverkehrsstudiengänge mit mehrerer anerkannten Professoren hat die Vernetzung in der Branche verstärkt. Durch den Fachbereich Touristik/Verkehrswesen zählt die Hochschule Worms heute zu den führenden Luftverkehrshochschulen im deutschsprachigen Raum.



Bei der Entwicklung des neuen Studiengangs diente der bereits erfolgreich eingeführte duale Studiengang „Aviation Management and Piloting“ mit einer integrierten Verkehrspilotenausbildung als Vorbild.



Bei der Konzeption und Akkreditierung des Studiengangs „Air Traffic Management“ haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seitens DFS und dem Fachbereich Touristik/Verkehrswesen eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Auch im laufenden Studienbetrieb tauschen sich beide Seiten regelmäßig aus. Es ist gelungen, den Studiengang als einen wichtigen Baustein im Ausbildungsangebot der Deutschen Flugsicherung zu positionieren.

