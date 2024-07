Dr. Christoph Giess übernimmt Professur für Angewandte Informatik an der Hochschule Worms

Die Hochschule Worms freut sich über die Berufung von Prof. Dr. Christoph Giess auf die Professur für das Lehrgebiet Angewandte Informatik. Mit seiner umfassenden Expertise und langjährigen Erfahrung in der Softwareentwicklung er eine wertvolle Bereicherung für den Fachbereich Informatik und die Studierenden sein.



Prof. Dr. Giess blickt auf eine 25-jährige Karriere in der Softwareentwicklung zurück. Seine berufliche Laufbahn umfasst die Entwicklung hochperformanter Algorithmen für die medizinische Bildverarbeitung und Visualisierung, sowie kundenspezifische und sicherheitskritische Applikationen in Branchen wie Finanz, Handel, Automotiv und Medien. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung mobiler Cross-Platform-Applikationen. In insgesamt über 150 Projekten bei 100 verschiedenen Firmen hat er sein breites Wissen und seine praktischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt.



Als Certified Scrum Master hat Prof. Dr. Giess zahlreiche agile Projekte begleitet und verantwortete als Chief of Quality Assurance & Information Security die Qualität der gelieferten Software. In seiner Karriere hat er zudem drei Software-Firmen mit aufgebaut und war für die Auswahl, den Aufbau und den Betrieb der Entwicklungsplattform zuständig.



Zuletzt war Christoph Giess bei MARS, dem Center for Entrepreneurship der Hochschule Mannheim, als Operativer Projektleiter für Digitale Innovation & Lehre Web- und App-Development tätig. In diesem Rahmen dieser Tätigkeit hielt er auch Vorlesungen mit Schwerpunkt Programmierung. Zudem war er als Lehrbeauftragter für Datenbanken an der Hochschule Heilbronn und für Verteilte Systeme an der Hochschule Mannheim sowie als Trainer und Coach bei diversen Unternehmen tätig.



Bei all seinem beruflichen Engagement bleibt trotzdem noch Zeit für die Tätigkeit als ehrenamtlicher Helfer, Ausbilder und Prüfer beim Technischen Hilfswerk (THW) in Frankenthal.



Christoph Giess ist aufgrund seiner umfangreichen Erfahrungen ein echter Gewinn für das Team des Fachbereichs Informatik und bringt das selbst wie folgt auf den Punkt: „Ich habe in meinem bisherigen Berufsleben viele Schulungen gehalten und es immer als bereichernd empfunden, zu sehen, was die Teilnehmenden mit ihrem neu erworbenen Wissen realisiert haben. Und weil unsere Welt zu großen Teilen von Software abhängig ist, brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte, die komplexe Systeme bauen, warten und vor allem verstehen können.“



Die Hochschule Worms heißt Prof. Dr. Christoph Giess herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit sowie die Impulse, die er mit seiner Expertise und Leidenschaft für die Lehre einbringen wird.

