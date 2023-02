Digitale Abenteuerreise für Jugendliche an der Hochschule Worms

Im 1. Schulhalbjahr 2022/23 hat die Hochschule Worms im Fachbereich Informatik unter der Leitung des Projektmitarbeiters Lukas Dohn erneut erfolgreich das „IT@venture“ für Wormser Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren durchgeführt.Ende September starteten insgesamt 16 Schülerinnen und Schüler in zwei Anfängerkursen die Expedition IT@venture an der Hochschule Worms. Die erste Veranstaltung wurde mit den Unternehmenspaten CGI Deutschland B.V. & Co. KG und dem Start-up Pick-It-Up durchgeführt. Nach ersten Einblicken und Informationen zu den Unternehmen wurden die Jugendliche um Unterstützung für ein spezielles Projektthema gebeten. Somit stand der Fahrplan für die Expedition fest.Für CGI sollte ein Passwortsicherheitstool entwickelt und für Pick-It-Up eine Produktwebsite gestaltet werden. Das Produkt Pick-It-Up ist ein Müllsammler für die Hosentasche, mit dem man spontan und überall Müll sammeln kann.Um sich spielerisch mit den verschiedenen Prozessen eines IT-Projektes vertraut zu machen, gliederte sich der Pfad in mehrere Abschnitte. Im ersten Abschnitt lernten die Schülerinnen und Schüler Methoden des agilen Projektmanagements und der Designentwicklung kennen. Der zweite Trackabschnitt beschäftigte sich mit den Grundlagen der Webentwicklung und die dritte und letzte Wegstrecke war der funktionalen Webentwicklung gewidmet.Am Ende ihrer digitalen Abenteuerreise präsentierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Unternehmenspaten die Ergebnisse ihrer Exeditionen. Die gelungenen Ausarbeitungen wurden auch honoriert. CGI lud eine Gruppe zu einer Exkursion in die Mannheimer Niederlassung ein und Pick-It-Up bedankte sich bei dem Team mit kostenlosen Exemplaren des Umweltfreundes. Für alle Beteiligten ein gelungener Abschluss des IT@venture.Unterstützt von den Projektpaten Kinder-Uni und Jugendparlament Worms starten die beiden Anfängerkurse am Dienstag, 14. Februar und Donnerstag, 16. Februar jeweils von 15.30 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.mint-niwo.de . Wenn Sie Fragen haben oder Ihr Kind anmelden möchten, schreiben Sie bitte an: info@mint-niwo.de Über das Projekt: IT@venture ist ein 14-wöchiger Projektkurs zur Webentwicklung und ein Bildungsangebot des Verbundprojektes MINT-Nibelungen Worms. Ziel ist die frühzeitige Förderung von Einblicken in die MINT-Fächer und die Stärkung der praktischen MINT-Kompetenzen von Jugendlichen in Worms und Umgebung. Das Verbundprojekt besteht aus der Hochschule Worms, der Stadt Worms, dem gemeinnützigen Verein Integration durch Bildung Worms e.V., der ALISA Stiftung und dem Landkreis Alzey-Worms. MINT-Nibelungen Worms wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).