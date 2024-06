Die Wirtschaftsjunioren Rheinland-Pfalz befassten sich in der Hochschule Worms intensiv mit dem Thema „Künstliche Intelligenz“

Die Wirtschaftsjunioren Worms haben im Rahmen ihrer Landeskonferenz am 22. Juni eine beeindruckende Veranstaltung zum Thema „Künstliche Intelligenz“ präsentiert. Die Hochschule Worms leistete mit dieser Veranstaltung zum Thema „Künstliche Intelligenz“ einen wesentlichen Beitrag, indem sie spannende Einblicke in die aktuellen Anwendungen und Zukunftschancen der Künstlichen Intelligenz (KI) bot. Über den gesamten Tag hinweg fanden an der Hochschule zudem weitere Vorträge und Workshops statt.



Die Veranstaltung wurde von Vizepräsident Prof. Dr. Patrick Sinewe, Hochschule Worms und Elisa Napp, Sprecherin der Wirtschaftsjunioren Worms, eröffnet. Sie begrüßten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich und leiteten damit eine facettenreiche und informative Veranstaltung ein.



Das neue Zentrum für Wirtschaftstransfer an der Hochschule Worms versteht sich als enger Partner der Wirtschafsjunioren und auch des an der Landeskonferenz vertreten Wormser Digital Hub. Dies spiegelt sich auch durch die gemeinsamen Vorträge in den Räumen der Hochschule wider.



Praxisnahe Einblicke durch Paco Reina



Paco Reina, General Manager für Digital Transformation bei RENOLIT SE, hielt einen inspirierenden Vortrag auf Englisch. Er erläuterte die datengetriebene Transformation seines Unternehmens und betonte die zentrale Rolle der Mitarbeitenden. Reina verdeutlichte, wie Daten und KI, von grundlegenden Algorithmen bis hin zu komplexen digitalen Zwillingen, als Hilfsmittel zur Erweiterung menschlicher Fähigkeiten genutzt werden können. Er zeigte auf, wie solche Technologien Innovationen fördern und strategische Entscheidungen unterstützen können, ohne den Menschen zu ersetzen. Sein Vortrag unterstrich die Bedeutung eines Umfelds, in dem Menschen, Daten und KI gemeinsam erfolgreich agieren.



Wissenschaftlicher Hintergrund von Prof. Dr. Stephan Kurpjuweit



Im Anschluss stellte Prof. Dr. Stephan Kurpjuweit, Professor im Fachbereich Informatik der Hochschule Worms mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz, die notwendigen Schritte vor, die Unternehmen gehen müssen, um eigene KI-Projekte erfolgreich umzusetzen. Er bot den Teilnehmern einen wertvollen wissenschaftlichen Hintergrund und praxisnahe Anleitungen, um die Potenziale der KI in ihren Unternehmen zu nutzen.



Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und bot den Wirtschaftsjunioren wertvolle Impulse für die Integration von Künstlicher Intelligenz in ihre Betriebe. Die Wirtschaftsjunioren, bestehend aus jungen Unternehmern und Führungskräften zwischen 18 und 40 Jahren, denken unternehmerisch und engagieren sich ehrenamtlich für die gesellschaftliche Zukunft Deutschlands.



Über die Wirtschaftsjunioren



Die Wirtschaftsjunioren sind der größte Verband junger Unternehmer und Führungskräfte in Deutschland. Mit rund 10.000 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft tragen sie die Verantwortung für eine Vielzahl von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie erhebliche Umsatzvolumen.

