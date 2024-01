Der Weg zu akademischem Erfolg ist komplex

Neue Forschungsergebnisse zu Einflüssen von sozialen Medien und weiteren Faktoren.



In seinem Vortrag mit dem Titel "Challenges and Strategies for Academic Success in the 21st Century: Navigating Distractions and Fostering Intrinsic Motivation" im Rahmen der 7. Weltkonferenz zur Zukunft und Bildung am Homerton College der Cambridge University (England), präsentierte Michael Müller, Leiter des Stabsbereichs Qualitätsmanagement der Hochschule Worms, interessante Einblicke in die Welt der digitalen Ablenkungen und die Rolle verschiedener Faktoren für den akademischen Erfolg von Studierenden.



Seine Forschung basiert auf zwei durchgeführten Umfragen. Die erste befasste sich mit dem Einfluss sozialer Medien auf Studierende, während die zweite Umfrage vier ausgewählte Faktoren in Bezug auf deren Auswirkungen auf die Durchschnittsnote untersuchte.



Ergebnisse: Einfluss sozialer Medien



Die Auswertung der ersten Umfrage ergab überraschende Ergebnisse. Trotz intensiver Nutzung von sozialen Medien vor Klausuren zeigte sich, dass die Bildschirmzeit keinen messbaren Einfluss auf die Durchschnittsnote der Studierenden an unserer Hochschule Worms hat. Interessanterweise waren viele Studierende bereit, ihre Social-Media-Nutzung während der Prüfungszeiten zu reduzieren, wenn dies mit einer besseren Bewertung belohnt würde. Dies unterstreicht die bewusste Beeinflussung der Studierenden durch soziale Medien und ihre Bereitschaft, darauf Einfluss zu nehmen.



Deutlich macht die Studie, dass viele Studierende von sozialen Medien abgelenkt sind, schlechter schlafen und sich vorstellen können, durch den Verzicht auf Social Media bessere Noten zu erzielen und leistungsfähiger zu sein.



Ergebnisse: Einflussfaktoren für akademischen Erfolg



In der zweiten Umfrage untersuchte Michael Müller die vier Faktoren körperliche Aktivität, soziales Engagement, soziales Umfeld und Ernährungsgewohnheiten. Die Hypothese, dass ausgeprägte Faktoren zu besseren Durchschnittsnoten führen, konnte bis auf das soziale Umfeld bestätigt werden. Die Hintergründe für diese Ergebnisse werden im Paper ausführlich diskutiert.



Zusammenfassend betont Michael Müller, dass der Weg zum akademischen Erfolg von zahlreichen externen und internen Faktoren beeinflusst wird. Die Forschung hebt die positive Wirkung von körperlicher Aktivität, bewusster Ernährung und sozialem Engagement hervor. Studierende, die ihre körperliche Gesundheit fördern, sich sozial engagieren und auf ihre Ernährung achten, können besser mit Herausforderungen umgehen und zeigen im Alltag sowie im Lernprozess mehr Zielgerichtetheit und Struktur.



Diese und weitere Ergebnisse der Konferenz zu diskutieren ist eine der spannenden Aufgaben, um auch Themen für die Qualität der modernen Lehre extrahieren zu können.