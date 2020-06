Pressemitteilung BoxID: 803935 (Hochschule Worms)

DAAD Preisträger 2020 kommt aus Mexiko

Der DAAD-Preis wird für hervorragende Leistungen im akademischen aber auch insbesondere im Hinblick auf soziales Engagement internationaler Studierender vergeben. An der Hochschule Worms wurde in diesem Jahr Angel Doel Cuamatzi Polito aus Mexiko ausgezeichnet. Er ist Masterstudent im 2. Semester International International Business Administration and Foreign Trade. Der mit 1000 Euro pro Hochschule dotierte DAAD-Preis trägt dazu bei, den großen Zahlen ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen Gesichter zu geben und sie mit Geschichten zu verbinden



Corona-Krise setzt neue Schwerpunkte



Angel Doel Cuamatzi Polito kam im Sommer 2019 zum Studieren nach Deutschland. Er hatte zuvor schon das Land bereist und war von der Landschaft und der Kultur begeistert. So entschied er sich für eine akademische Ausbildung in Worms. Um das Studium zu finanzieren, arbeitete er viel und verbesserte dabei kontinuierlich sein Deutsch und Englisch. Und dann kam das Virus, Angel doel Cuamatzi Polito verlor ein Familienmitglied und wurde selbst infiziert. Das löste bei ihm den ganz starken Impuls aus, zu helfen. „Jetzt bin ich immun, nun muss ich helfen, ich muss etwas tun,“ schildert der 31-Jährige sein Gefühl, als er wieder genesen war.



So schaltete er kurzerhand sein Hilfsangebot über die sozialen Medien, die Resonanz ließ auch nicht lange auf sich warten. Aus einem Pflegeheim kam die Anfrage, ob er die Mitarbeiterin in der Versorgung ihres Hundes entlasten könne, da sie aufgrund der hohen Mehrbelastung in der Krise nicht mehr ausreichend Zeit für das Tier hatte. Aber das war erst der Anfang seiner ehrenamtlichen Aktivitäten. Unentgeltliches Auffüllen von Regalen, Einkaufen für Senioren und andere Risikogruppen, der Student hilft, wo er gebraucht wird.



Da seine Leidenschaft neben dem Business auch dem Singen gilt, hat er sich noch ein weiteres Feld für soziales Engagement gesucht. Er schloss sich dem Projekt Balkonkonzerte der „youngcaritas“ in Mannheim an und organisierte nicht nur ein Konzert, sondern sang und musizierte auch selbst für die Anwohner.



Das Preisgeld kommt dem Masterstudenten gelegen, es fließt in die Finanzierung seines Alltags ein, nicht alles Jobs konnte er in der Krise behalten. Und für die Zukunft plant er nach dem Abschluss in Deutschland zu bleiben, aber die Stadt darf ruhig ein bisschen größer sein, schließlich hat Angel Doel Cuamatzi Polito in Mexico-City gelebt.

