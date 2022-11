„Aufwärtstrend im dualen Studium hält an!“

Mit gleich drei neuen Kooperationspartnern wartet der Studiengang „Tourism and Travelmanagement – dual (B.A.) zum neuen Semester auf und ergänzt so die Ränge der Praxisunternehmen um attraktive Partner, teilweise auch in noch nicht vertretenen Branchensegmenten:Die, 1972 als Reisebüro zur Vermittlung von Zimmern zu Messezeiten gegründet, zählt heute zu den Marktführern im Geschäftskundenbereich und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen rund um das Thema Business Travel an. Mit Hauptsitz in Köln gewährt das Unternehmen Absolventinnen und Absolventen aus der Touristik bereits heute regelmäßig spannende Berufsperspektiven. Diese werden nun durch die Kooperationsvereinbarung mit dem Fachbereich Touristik/Verkehrswesen im dualen Bachelorstudiengang sinnvoll ausgeweitet. Geschäftsführer Tobias Ragge trägt als Mitglied des Fachbereichsbeirats auch bereits seit vielen Jahren beratend zur Entwicklung der Studieninhalte bei. So erscheint der Schulterschluss mit der Hochschule Worms als sinnvoller nächster Schritt mit viel Potential.Auch, der „Pionier für persönlich maßgeschneidertes Reisen“ ( geotoura.com ) aus Heidelberg, unterstützt Studierende des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen seit einiger Zeit in den Bereichen Praktika, Abschlussarbeiten sowie Werkstudenten- und Absolventenpositionen. Beim ersten „Tag der Kooperationspartner“ des dualen Bachelorstudiengangs überzeugten Inhalte und Konzept das Unternehmen zum nächsten Schritt, der Vereinbarung zum dualen Unternehmenspartner. Im Bereich Individualreisen führt Geotoura seit 2006 als Veranstalter von hoch personalisierten Trips in Europa dieses Branchensegment an. So füllt dieses Partnerunternehmen nun einen Praxisbereich aus, den der duale Studiengang bislang nicht im Angebot hatte. Eine gelungene Ergänzung.Im Rahmen des „Tages der Kooperationspartner“ entschlossen sich auch Vertreter desin Kaiserslautern zu einer Partnerschaft mit dem Fachbereich Touristik/Verkehrswesen. Ein Familienbetrieb seit 150 Jahren, der mittlerweile von der Urenkelin des Gründers Georg Wilhelm Flockerzie und ihrem Sohn geführt wird, schreibt der Barbarossahof Tradition und Service sowie auch Individualität groß und legt viel Wert auf die Förderung aller Teammitglieder. Als Praxispartner dual Studierender bietet das Unternehmen künftig auch diesen jungen Talenten die Möglichkeit, Gegenwart und Zukunft des Traditionsbetriebs aktiv mitzugestalten.Am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen, im Studiengang „Tourism and Travelmanagement – dual (B.A.)“ vertreten durch Studiengangsleiter Prof. Dr. Knut Scherhag, ist die Freude über diese richtungsgebende Erweiterung der Praxispartner groß, zeugt sie doch vom wachsenden Erfolg des dualen Bildungsmodells und der Ausrichtung des Fachbereichs gemäß einem Konzept, in dem berufliche und hochschulische Kompetenzen erfolgreich kombiniert werden können.