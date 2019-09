Pressemitteilung BoxID: 769144 (Hochschule Worms)

700 Erstsemester zum Wintersemester 2019/20 eingeschrieben

Rund 700 neue Studierende haben sich zum Wintersemester 2019/20 an der Hochschule Worms eingeschrieben. Zu Beginn des Wintersemesters begrüßte Professor Jens Hermsdorf, Präsident der Hochschule, am 26. September die neuen Studentinnen und Studenten herzlich. Erneut war auch zu diesem Semesterbeginn der Audimax bis auf den letzten Platz gefüllt und die gute Nachfrage belegt eindrucksvoll, dass das Studienangebot der Hochschule Worms attraktiv und nachgefragt ist.



Hermsdorf betonte die vielseitigen Aspekte des Studierendenlebens und dass die Studentinnen und Studenten, mit der Entscheidung ein Studium an der Hochschule Worms aufzunehmen, einen soliden Grundstein für ihre Zukunft gelegt haben. Nun beginne eine Lebensphase, in der man sich neuen Herausforderungen stelle. Daher sei es wichtig engagiert, neugierig, mutig und offen diese Zeit mitzugestalten. „Die Hochschule ist hier gerne Partner und Lernort für die vielen wissbegierigen jungen Menschen,“ sagte Hermsdorf.



Stadt und Hochschule in enger Kooperation



Die Stadt wurde durch Oberbürgermeister Adolf Kessel vertreten. Er begrüßte die Studierenden und betonte, wie sehr sich die Stadt Worms über den Zuwachs junger Menschen freue und dies ausdrücklich begrüße. In Worms seien alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium und Leben geschaffen. Eine Stadt, die sich stets weiterentwickelt, bleibt für junge Menschen interessant und verjüngt sich immer wieder aufs Neue gerade durch die Studierenden. Die zentrale Lage, eine gute Verkehrsanbindung, ein abwechslungsreiches Freizeit- und Kulturangebot sowie die freundliche Atmosphäre lassen keine Wünsche offen.



Umfangreiches Infopaket macht den Einstieg leicht



Die Fachschaften sorgen zu jedem Semesterbeginn dafür, dass sich die Erstsemester schnell orientieren und auf dem Campus wohlfühlen können. Mit Campusrundgängen, Einführungsveranstaltungen und gemeinsamen Unternehmungen, stellen sie für ihre neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen ein abwechslungsreiches Programm zusammen, das gewährleistet, dass der Studieneinstieg gelingt. Die Campusführungen in kleinen Gruppen helfen den neuen Studierenden, sich untereinander schnell kennenzulernen. Ein guter Start macht es leicht, mit den vielen neuen Herausforderungen zurechtzukommen.

