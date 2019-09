Pressemitteilung BoxID: 767411 (Hochschule Worms)

70 neue Austauschstudierende aus 20 Ländern

Im Wintersemester 2019/20 sind 70 neue Austauschstudierende an die Hochschule nach Worms gekommen, um hier für ein oder zwei Semester zu studieren

Von den 70 Studierenden planen 36 Studierende einen Aufenthalt für ein Semester und 34 Studierende werden auch noch im Sommersemester 2020 an der Hochschule bleiben. Mit den 13 Austauschstudierenden, die im Sommersemester 2019 angekommen sind und die auch noch das Wintersemester 2019/20 an der Hochschule Worms studieren, sind somit im Wintersemester 2019/20 insgesamt 83 Austauschstudierende eingeschrieben. Die größte Gruppe, so der Leiter des International Centers, Joachim Mayer, kommt in diesem Semester aus Spanien (13), gefolgt vom Libanon (8), Frankreich mit 7 Studierenden, der Türkei (7) und Jordanien (5).



Erstmals sind Austauschstudierende von der Univerzitet American Koledz Skopje (Mazedonien) und der Universidad TecMilenio (Mexiko) für ein oder zwei Semester in der Nibelungenstadt mit dabei. Dies ist sicherlich auch das Ergebnis intensiver und regelmäßiger Infoveranstaltungen, die eng mit den Partnern durchgeführt werden. Diese große Anzahl von Austauschstudierenden bedeutet eine entsprechende Betreuung vor Ort.



Großartige Organisation zur Orientierung für die Austauschstudierenden



Die Orientierungswochen, die die Studierenden in den ersten Wochen ihres Aufenthaltes in Worms besuchen, sind abwechslungsreich, attraktiv und spannend, konstatieren die Verantwortlichen im International Center, Martina Brodhäcker, Mariia Baibuza und Derk Kanzelmeyer.



Nachdem die meisten Incoming-Studierenden am letzten Wochenende nach Worms angereist waren, begannen die Orientierungswochen mit einer Infoveranstaltung und einem Willkommensessen in der Mensa. Das Team des International Centers wird auch dieses Jahr wieder von einigen Regelstudierenden, dem sogenannten „Welcome Team“, tatkräftig unterstützt. Diese helfen den Neuankömmlingen bei den ersten Schritten in der Nibelungenstadt. Angefangen von der Abholung am Bahnhof und Begleitung zu den Wohnungen bis hin zu der Eröffnung eines Bankkontos, die „Buddies“ unterstützen die internationalen Studierende dort wo Unterstützung gefragt ist.



In den nächsten Tagen stehen die Anmeldung bei der Stadt Worms sowie Intensiv-Deutsch-als-Fremdsprache-Kurse auf dem Programm. Die Studierenden werden auf ihre Deutschkenntnisse getestet und dann in die dem individuellen Niveau entsprechenden Kurse eingeschrieben. Außerdem lernen sich die jungen Menschen aus der ganzen Welt untereinander gut kennen und können so ihre interkulturellen Kompetenzen weiter ausbauen und trainieren. Alle Austauschstudierenden werden in einem Seminar „Interkulturelles Management“ entsprechend sensibilisiert.



Im Wintersemester 2019/20 ist auch wieder eine Exkursion in die Bundeshauptstadt nach Berlin geplant. „Jedem, der ein oder zwei Semester bei uns in Worms studiert, wollen wir die Möglichkeit geben unsere Hauptstadt und somit auch unsere Geschichte näher kennenzulernen und zu verstehen“, so Joachim Mayer.

