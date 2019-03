Pressemitteilung BoxID: 744873 (Fachhochschule Lübeck)

Zwei neue Gastprofessuren am Fachbereich Bauwesen der TH Lübeck

Am Fachbereich Bauwesen der Technischen Hochschule Lübeck beginnt das Sommersemester 2019 mit einem Highlight. Der Fachbereich Bauwesen begrüßt zwei neue Gastprofessoren*innen an der TH Lübeck und möchte die beiden im Rahmen der Vortragsreihe A am 26. März 2019 der Hochschulöffentlichkeit vorstellen. Die Gastprofessoren*innen Corinna Mühlhausen und Gerhard Matzig werden in den kommenden zwei Semestern die Themen "Kommunikation und Baukultur" sowie "Trend und Zukunftsforschung“ lehren.



In Zusammenarbeit mit anerkannten Institutionen begleitet Corinna Mühlhausen die Trend- und Zukunftsforschung seit vielen Jahren. Als selbstständige Unternehmerin, Trendforscherin und Journalistin vereint sie fachliche und wissenschaftliche Grundlagen mit Praxiserfahrung und Kommunikationsfähigkeit. Ihre Schwerpunkte setzt sie im Gesundheitswesen und im „Demographischen Wandel“. Mühlhausen spricht damit eine der großen Herausforderungen im Bauwesen in Deutschland an, sei es in Bezug auf sich wandelnde Bauaufgaben, die Art und Weise des Planens und Bauens und der dafür notwendigen Büro- und Verwaltungsstrukturen.



Gerhard Matzig schreibt als Leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung und zeichnet sich als Buchautor und Juror aus. Seine große Fachkenntnis in Architekturthemen und deren inhaltliche Verknüpfung mit weit darüber hinaus gehenden gesellschaftlich-politischen Fragen, stellen in dieser Kombination und Fachkompetenz einen großen Gewinn für den Fachbereich Bauwesen dar. Dabei reicht sein fachlich versiertes Spektrum von „Auswirkung von Normung und Vergaberecht auf die Architekturqualität“ bis hin zum „Verschwinden der Frauen aus der Leitungsebene großer Architekturbüros“.



2018 erhielt Matzig den BDA-Preis für Architekturkritik und wurde damit für seine herausragende Leistung auf dem Gebiet der kritischen Auseinandersetzung zu Fragen des Planens und Bauens mit publizistischen Mitteln geehrt.



Der Fachbereich Bauwesen freut sich über eine rege Teilnahme und lädt alle Interessierten herzlich ein zu den kostenlosen Gastvorlesungen in das BauForum an der Stephensonstraße 1, 23562 Lübeck.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (