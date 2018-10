Präsidium der Technischen Hochschule Lübeck wieder komplett

19.10.18

Das Präsidium der Technischen Hochschule Lübeck ist seit dem Beginn des Wintersemesters 2018/ 2019 wieder komplett. Bereits im April 2018 wählte der Senat der TH Lübeck Yvonne Plaul zur neuen Verwaltungschefin an der TH Lübeck.



Plaul ist Juristin und absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam. Nach mehreren Stationen im brandenburgischen Wissenschaftsministerium wechselte Plaul an die FH Potsdam, wo sie seit 2008 die Personalabteilung leitete und in dieser Funktion auch die ständige Vertretung der dortigen Kanzlerin inne hatte.



Pünktlich zum Beginn der Vorlesungszeit begann Yvonne Plaul ihren Dienst als erste Kanzlerin an der Technischen Hochschule Lübeck.

