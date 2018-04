Neue Professur für Allgemeine BWL an der FH Lübeck: praxisbezogene Lehre und angewandte Forschung im hanseatischen Kontext mit internationaler Ausrichtung

Dr. rer. pol. Andree B. Elsner ist seit dem 01.04.2018 neuer Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (BWL) im Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft der Fachhochschule Lübeck. Seine Schwerpunkte hat Dr. Elsner im Rechnungswesen, in quantitativen Methoden und dem Risikomanagement.



Der diplomierte Ökonom arbeitete nach seinem Examen runde zehn Jahre in Managementpositionen in einer international renommierten Unternehmensberatung und war verantwortlich für die Internationalisierung der Rechnungslegung in zahlreichen Kreditinstituten.



Parallel zu der Unternehmenstätigkeit promovierte Elsner an der Universität Bremen.



Nach der Promotion war er als Professor an einer privaten und staatlichen Hochschule und erwarb hier die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufgaben an der Fachhochschule Lübeck.



„Die Ernennung zum Hochschullehrer an der FH Lübeck bietet mir die Möglichkeit, meinen vielfältigen Erfahrungsschatz in den Bereichen Rechnungswesen und Risikomanagement realitätsnah und anwendungsorientiert den Studierenden zu vermitteln. Ich kann gezielt meine Erfahrungen einsetzen und mit den Studierenden sehr direkt über Wissens- und Technologietransfer Gespräche führen und Entwicklungsmöglichkeiten ausloten“ sagt Elsner zu seiner neuen Aufgabe in Lübeck.



Vor dem Hintergrund seiner bisherigen Tätigkeiten als Hochschullehrer in zahlreichen Gastprofessuren in Asien und auf Vortragstätigkeiten in USA und den Emiraten verfügt er über ein umfangreiches globales Hochschulnetzwerk aus dem zahlreiche Kooperationen und gemeinsame Forschungsprojekte entstanden sind.



Mit guten Vorlesungen will Elsner seine Studierenden durch die Fachgebiete Rechnungswesen, Risikomanagement und Statistik begleiten, dabei neue Aspekte kennenlernen, über andere Meinungen und Ideen sprechen und gemeinsam nach Lösungsansätzen suchen. Dass dabei aktuelle Entwicklungen wie Digitalisierung und Globalisierung sowie deren Auswirkungen auf die genannten Fachgebiete aufgegriffen werden, hebt Elsner besonders deutlich hervor.

