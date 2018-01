Fachhochschule Lübeck sucht Gastfamilien

Die Fachhochschule Lübeck sucht deutschsprachige Gastfamilien für chinesische Studierende. Im Rahmen der gemeinsamen Studienprogramme mit den Partnerhochschulen ECUST, Shanghai und ZUST, Hangzhou kommen die Studierenden im März 2018 nach Lübeck, um Ihr Studium in deutscher Sprache an der Fachhochschule zu absolvieren. Sie haben vorab in China Deutschunterricht erhalten und können sich grundsätzlich verständigen. In jedem Fall sprechen sie englisch.Um die Deutschkenntnisse zu verbessern ist der tägliche Umgang in einer Gastfamilie ideal geeignet. Zudem können beidseitig kulturelle Unterschiede und Besonderheiten ausgetauscht werden. Der Aufenthaltszeitraum in einer Gastfamilie sollte möglichst lang sein, sechs Monate wären gut, ideal wäre ein Zeitraum bis Februar 2019. Die Studierenden können die übliche Miete entrichten.Die China-Koordination an der FH Lübeck betreut die chinesischen Studierenden während der gesamten Zeit und steht als Ansprechpartner zur Verfügung.Kontakt: China-Koordination der FHL, Tel. 300-5543, E-Mail: chinakoordination@fh-luebeck.de