FH Lübeck startet mit rund 270 neuen Studierenden in das Sommersemester 2018

Ab Montag, d. 19.03.2018 wird es wieder voll auf den Zubringerstraßen zum Lübecker Wissenschaftscampus. Dann nämlich startet die Fachhochschule Lübeck in das Sommersemester 2018. Rund 270 nationale und internationale Studienanfängerinnen und –anfänger werden zum Sommersemester 2018 erwartet. Darunter sind auch die chinesischen Studierenden des Deutsch-chinesischen Studienmodells mit der East China University of Science and Technology (ECUST) sowie die Studierenden von der Partnerhochschule Zhejiang University of Technology (ZUST) aus Hangzhou.



Die FH Lübeck betreibt insgesamt 32 nationale und internationale Bachelor- und Masterstudiengänge, von denen lediglich die zwei Bachelorstudiengänge Architektur und Bauingenieurwesen sowie sieben Masterstudiengänge zum jeweiligen Sommersemester angeboten werden.



Die nationalen Erstsemester werden am kommenden Montag um 10.00 Uhr von Dr. Muriel Kim Helbig, Präsidentin der FH Lübeck sowie vom Präsidium des Studierendenparlaments (StuPa) und dem Vorsitz des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) im großen Hörsaal der FH Lübeck (Geb. 2-1.02) auf dem Campus am Mönkhofer Weg 136-140 begrüßt. Anschließend stellen sich die vier Fachbereichsleitungen vor. Prof. Dr. Stefan Müller für den Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften, Prof. Dr. Matthias Grottker für das Bauwesen, Prof. Dr. Martin Ryschka für die Elektrotechnik/ Informatik sowie Prof. Dr. Nils Jürgen Balke für den Maschinenbau & Wirtschaft.



Studienrelevante Informationen für Campus-Neulinge werden an Informationsständen im Foyer vom Gebäude 1 bereitgehalten. Dort befinden sich die Infostände der zentralen Hochschuleinrichtungen wie Rechenzentrum, Studierenden-Service-Center mit dem Sprachenzentrum, GründerCube, Hochschulsport und den studentischen Vertretungen AStA, StuPa und Fachschaften.

