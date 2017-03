FH Lübeck begrüßt neue Studierende zum Sommersemester 2017

Am kommenden Montag, 27.03.2017 beginnt für viele jungen Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Rund 260 neue Studierende werden dann ein Studium an der Fachhochschule Lübeck aufnehmen oder als Masterstudium fortsetzen. Um 10.00 Uhr begrüßen die Präsidentin der FH Lübeck, Dr. Muriel Helbig und die vier Dekane der Fachbereiche ihre neuen Studierenden im großen Hörsaal (Raum 2-1.02) im Gebäude 2 der FH Lübeck am Mönkhofer Weg 136-140. Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer wird die Grußworte der Hansestadt Lübeck übermitteln.



Im Anschluss an die offiziellen Begrüßungsworte informieren Fachbereichsvertretungen und Studierendenschaft über allgemeine Studienbedingungen, Möglichkeiten und Besonderheiten in den Fachbereichen. Zu dem Thema „Wo finde ich was?“ und zu einer ersten Orientierung werden Campus-Führungen angeboten.



Über zusätzliche Angebote wie bspw. Sport- und Sprachmöglichkeiten, Auslandsaufenthalte, Unternehmensgründung oder Studierenden-Gremien informieren die verantwortlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am folgenden Tag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, ebenfalls im großen Hörsaal der FH Lübeck.



Zum Sommersemester konnten sich Studieninteressierte für die zulassungsbegrenzten Bachelorstudienangebote ‚Architektur‘ und ‚Bauingenieurwesen‘ und für die nationalen und internationalen Masterstudiengänge ‚Bauingenieurwesen‘, ‚Mechanical Engineering‘ und ‚Wirtschaftsingenieurwesen‘ sowie für die zulassungsfreien Masterangebote ‚Angewandte Informationstechnik‘, ‚Environmental Engineering‘ und ‚Technische Biochemie‘ bewerben.



100 der neuen Studierenden haben die Chance genutzt und sich im Fachbereich Bauwesen für die Studiengänge Architektur und Bauingenieurwesen eingeschrieben. 71 Neustudierende sind internationale Programmstudierende aus China, die übrigen verteilen sich auf die angebotenen Masterstudiengänge.

