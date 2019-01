Endspurt - Es gibt noch Plätzchen

11.01.19

Architektur, B.A. (zulassungsbeschränkt, bis 15.01.2019)

Bauingenieurwesen, B.Eng. (zulassungsbeschränkt, bis 15.01.2019)

Medieninformatik Online, B.Sc. (zulassungsfrei bis 28.02.)

Angewandte Informationstechnik, M.Sc. (zulassungsfrei bis 28.02.)

Bauingenieurwesen, M.Eng. (zulassungsbeschränkt, bis 15.01.2019)

Environmental Engineering, M.Eng. zulassungsfrei bis 28.02.)

Mechanical Engineering, M.Sc. (zulassungsbeschränkt, bis 15.01.2019)

Technische Biochemie, M.Sc. zulassungsfrei bis 28.02.)

Wirtschaftsingenieurwesen, M.Sc. (zulassungsbeschränkt, bis 15.01.2019)

Noch bis zum 15. Januar 2019 sind Bewerbungen für die zulassungsbeschränkten, bis zum 28. Februar 2019 für die zulassungsfreien Studiengänge möglich. Für alle gilt das Online-Bewerbungsverfahren.Folgende Bachelor-Studiengänge werden an der Technischen Hochschule Lübeck zum Sommersemester angeboten:Folgende Master-Studiengänge werden an der Technischen Hochschule Lübeck zum Sommersemester angeboten:Alle Studienangebote sind unter: https://www.th-luebeck.de/studium-und-weiterbildung/studienangebot/studiengaenge/ zu finden.Sie haben noch Fragen zu einem Studium an der Technischen Hochschule Lübeck? Unsere Studienberatung hilft Ihnen gerne weiter.