Digitalisierung als Chance - Zur Zukunft der Pflege

Das Kompetenzzentrum für Fachkräftesicherung und Weiterbildung in Schleswig-Holstein (KoFW) und die E-Learning-Tochter der Technischen Hochschule Lübeck, oncampus laden ein zu einer Veranstaltungsreihe, um über die Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Pflegebranche zu sprechen. Ist der neue Kollege bald ein Roboter? Kann eine Fortbildung auch im Netz stattfinden anstelle eines Weiterbildungsseminars am Wochenende? Oder ganz allgemein, wie sieht die Pflege der Zukunft aus? Diesen und weiteren Fragen gehen das KoFW und ihr Digitalisierungspartner oncampus in der kleinen Veranstaltungsreihe nach. Es sind die Themen, mit denen sich die Beschäftigten der Pflegebranche befassen.Im Rahmen von drei inhaltsgleichen Veranstaltungen werden aktuelle Trends aus verschiedenen Bereichen der Pflege vorgestellt. In kleinen Gruppen werden die Chancen und Risiken der Digitalisierung im beruflichen Pflegealltag besprochen und diskutiert. Anschließend erfolgt der wichtigste Teil eines jeweiligen Abends, der Austausch mit den Teilnehmenden.Nach Ende der Veranstaltungsreihe arbeitet das Kompetenzzentrum für Fachkräftesicherung und Weiterbildung die Ergebnisse der Veranstaltungen auf und bespricht diese mit Pflegekammer, Geschäftsführungen der Pflegeeinrichtungen sowie den zuständigen Behörden.Die Veranstaltungen finden an folgenden Orten statt:Di, 11.06.2019 in Kiel, Kaiser Wilhelm I. StiftMi, 19.06.2019 in Bargteheide, Pflegeeinrichtungen SteinbuckMi, 26.06.2019 in Borgwedel, Alten- und Pflegeheim Dammin, Haus StexwigDie Veranstaltungen beginnen jeweils um 16:30 Uhr und enden um 19:00 Uhr. Die Moderation der Veranstaltungen übernimmt Lena Heindl, unterstützt von verschiedenen Referentinnen und Referenten aus der Pflegebranche. Die Teilnahme ist kostenfrei und für das leibliche Wohl wird gesorgt.Anmeldung sowie weitere Informationen sind unter: www.oncampus.de/pflegezukunft

oder bei:Julia Preuss, KoFWE-Mail: j.preuss@gefas-uv.de Telefon: 04331/131929zu erhalten.