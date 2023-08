Sa 10. Okt: Jubiläumskonzert DUOhandinhand

DUOHANDINHAND (POTSDAM)JUBILÄUMSKONZERTSa 14. OKT 2023, 20:00 | fabrik PotsdamDas DUOhandinhand feiert 20-jähriges Jubiläum! Das Liedermacherinnen-Duo liefert erfrischend swingende Melodien mit klugen, zumeist augenzwinkernden Texten in deutscher Sprache – und das seit 20 Jahren. Gegroovt wird abwechselnd am Fender Rhodes und am Schlagzeug. Hinzu kommen zwei hinreißend miteinander schwingende Stimmen. Annett Lipske und Beate Wein sind Musikerinnen, die feinste handgemachte Musik präsentieren. Mit Witz, Charme, Leichtfüßigkeit und musikalischem Können. Seit 2003 touren sie durch den deutschsprachigen Raum. Im Jubiläumsjahr 2023 stellen sie in einem knallbunten Programm ihr neues Album knallbunt sowie Perlen aus dem über 20 Jahre hinweg entstandenen Liederrepertoire vor.Eintritt: 8 bis 17 €Tickets: www.fabrikpotsdam.de