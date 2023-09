Prisma (7+) von Rotem Weissman / explore dance – Tanz für Junges Publikum

So 19. Nov 2023, 16:00 | explore dance – Tanz für Junges Publikumfabrik PotsdamAls Symbol für die Vielfalt der Wahrnehmungen beschäftigt sich das Kollektiv um Rotem Weissman mit der Wirkung von Prismen. Diese verändern die Wege des Lichts, streuen Informationen auf unterschiedlichste Weise und bringen immer einen Funken Magie mit sich. Die Interpretationsvielfalt der Kinder soll in diesem Stück gleichermaßen angeregt und erkundet werden. Wie in einem Tagtraum werden Situationen und Gegenstände von ihrer Bedeutung entkoppelt und neue Zusammenhänge geschaffen. Die entstehenden Welten werden gemeinsam erlebt, diskutiert und geteilt.s Choreografien wurden international gezeigt, darunter Yellow Poetry bei der Jerusalem International Dance Week und beim AltoFest in Italien. Ihre Produktion BAUHAUS wurde mit dem zweiten Preis des Internationalen Choreographie-Wettbewerbs in Jerusalem ausgezeichnet. Residenzen und Stipendien führten sie zum Studio Alta (Tschechien), Tanz Station und zur Amerikanisch-Israelischen Kulturstiftung. Nach ihrer Ausbildung als Tänzerin studierte Rotem Weissman Choreographie bei der SEAD in Salzburg, wo sie nach ihrem Abschluss ein Jahr als Artist in Residence absolvierte. Rotem Weissman arbeitet als Co-Choreographin mit Ceren Oran (The Urge) und ist Mitglied des nein9 Kollektivs.Eintritt: 6 bis 14 €Tickets: www.fabrikpotsdam.de