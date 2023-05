Potsdamer Tanztage: LOSING IT von Samaa Wakim & Samaa Haddid King (Haifa)

Im Rahmen der Potsdamer Tanztage präsentiert die Choreografin Samaa Wakim ihr Tanzstück LOSING IT in Potsdam.Mi 31. Mai + Do 01. Juni / T-WerkIn einem Kriegsgebiet aufzuwachsen bedeutet, Politik zu leben und zu atmen. Die palästinensische Choreografin und Performerin Samaa Wakim stellt sich in ihrer neuen Solo-Performance Losing It die Frage, wie sich diese Erfahrungen auf ihre Identität auswirken. Sie untersucht, wie sich das Trauma früherer Generationen in ihrem eigenen Körper durch Bewegung und Klang manifestiert.Auf einer Reise zu dem Moment, in dem sie begann, um ihre Freiheit zu fürchten, taucht das Stück in ihre Erinnerungen an das Aufwachsen unter der Besatzung ein und erkundet die verschiedenen Realitäten, in denen sie lebt, sowie die Fantasien, die sie aus Angst und Hoffnung entwickelt hat, um zu überleben. Als die Angst sie übermannt, beginnt ihre Welt zu zerfallen: Der Boden wird instabil, und die Klänge beginnen sich zu verzerren, wodurch eine Welt entsteht, in der Realität und Fantasie verschwimmen.Die Klanglandschaft wurde in Verbindung mit einer Live-Partitur von Samar Haddad King geschaffen und besteht aus Feldaufnahmen, die seit 2010 in ganz Palästina gemacht wurden. Begleitet von Gesang werden die Klänge, die einst Angst auslösten, und die Klänge, die einst Trost spendeten, so miteinander verwoben, dass Vergangenheit und Gegenwart die Zukunft vernebeln.ist eine in Palästina lebende Performerin, Choreografin und Kulturmanagerin. Sie hat einen Abschluss der Schauspielabteilung der Universität Haifa. Zu ihren Auftritten gehören: I am Yusuf and This is My Brother (Shibir Hur und Young Vic Theater, London 2009); Badke (A.M. Qattan foundation, KVS Theater, und Les Ballets C de la B, Brüssel 2012-2017); Modern Curses, gemeinsam inszeniert und choreografiert von Bashar Murkus und Wakim (Khashabi Theater, Haifa 2018); Last Ward (Yaa Samar! Dance Theatre, Paris, 2018) und Losing It, gemeinsam mit Samar Haddad King kreiert (Festival Theaterformen, Yaa Samar! Tanztheater, Khashabi Theater, Hannover, 2021). Sie ist Produktionsleiterin des Haifa Independent Film Festivals 2019 & 2023 und Mitglied des Yaa Samar! Dance Theatre (seit 2014) und Khashabi Theatre (seit 2008).ist Autorin, Choreografin und Komponistin sowie künstlerische Leiterin und Gründerin des Yaa Samar! Dance Theatre. King absolvierte das Ailey/Fordham BFA-Programm (NYC). Ihre Arbeiten wurden in 17 Ländern auf vier Kontinenten aufgeführt, mit Aufträgen in den USA und weiteren Ländern, u.a. für Hubbard Street 2 (Chicago), Ramallah Contemporary Dance Festival (Ramallah), Good Chance Theatre (Marseille), St. Ann's Warehouse/The Walk Productions (NYC)und /si:n/ Festival (Ramallah).Weitere Infos: www.potsdamer-tanztage.de Tickets: https://fabrikpotsdam-gutscheine.reservix.de/p/reservix/group/432156