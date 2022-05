Love:Defence - Wir Sollten Uns Kennenlernen! Theaterkollektiv Tarántula (Potsdam)

DING DONG! Die Cyborgs sind da. Wir sehen genauso aus wie du. Wir lösen deine Probleme. Der Finanzmarkt wird beendet und das Versprechen der Kybernetik erfüllt sich… Nur eines müsst ihr uns erklären. Diese Sache, die ihr Gefühle nennt… Ganz ehrlich: Glaubt ihr noch an sexuelle Fortpflanzung? Eure Romantik hat eine besorgniserregende CO2 Bilanz… Gibt es dieses Melodrama nicht auch mit Solarantrieb? Die Grenzen zwischen Vorstellung und Realität sind durchbrochen. Die Grenzen heteronormativer Beziehungsmodelle noch nicht. Tarántula beißt zu und injiziert Stanislaw Lems Männerphantasie „Solaris“ eine gute Dosis spekulativen Feminismus. Reist mit uns an die Ränder des Kosmos. Lasst uns eintauchen in den semantischen Schlamm des OZEANS, in diese schleimige Masse, aus der sich vor unseren Augen, doch fernab unserer Kontrolle bekannte und nie gesehene Körper formen.TICKETS: www.fabrikpotsdam.de