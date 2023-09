Lesung: Zeiten der Langeweile, Jenifer Becker

05. OKT 2023, 19:00 | WORT(G)ARTEN 2023 | LESUNGfabrik PotsdamMila, dreißig, geht offline. Zu groß ist plötzlich die Angst vor der öffentlichen Sichtbarkeit. Jede gelöschte Spur im Netz ist ein Akt der Befreiung, gleichzeitig gelingt es Mila nicht, sich einzureden, dass die neue Yogaroutine erfüllender ist als der morgendliche Smartphonecheck. Die nostalgisch wiederentdeckte Langeweile wird schnell zu tiefer Einsamkeit. Sie teilt ihr Leben nicht mehr, aber niemand teilt es jetzt so richtig mit ihr, seit ihr Lebensstil mehr Gemeinsamkeiten mit dem von Emily Dickinson als dem ihrer alten Freundinnen hat. Doch der Drang, den schwerelosen Zustand vollkommenen Verschwindens zu erreichen, wird immer zwanghafter.ist das Debüt einer Stimme, die mit hypnotischer Genauigkeit unsere Welt beschreibt und subtil mit der Sehnsucht nach Freiheit spielt., geboren 1988, arbeitet als Autorin, Kulturwissenschaftlerin und bildende Künstlerin. Sie studierte Kreatives Schreiben am Literaturinstitut Hildesheim, wo sie seit 2015 lehrt und forscht. In ihrer Arbeit befasst sie sich mit Ambivalenzen digitaler Kulturen. Sie lebt in Berlin. Zeiten der Langeweile (2023) ist ihr Debütroman.In der Lesereiheder fabrik Potsdam und der Buchhandlung Viktoriagarten geben regionale Autor:innen Kostproben und Einblicke in ihre Geschichten, Berichte und Erfahrungen. In regelmäßigen Abständen findet die Lesereihe in der fabrik Potsdam mit wechselnden Gästen statt. Die Spannweite reicht von Graphic Novels über Reiseberichte bis hin zu Erzählungen und Romanen. Um die Lesung herum ist das Publikum zum Austausch eingeladen, um ins Gespräch zu kommen, Eindrücke zu teilen und die Autor:innen zu befragen.Eine Veranstaltung der fabrik Potsdam in Kooperation mit der Buchhandlung Viktoriagarten.Eintritt: 7 € / erm. 5 €Tickets: www.fabrikpotsdam.de Nächste Lesung im Rahmen von Wort(g)arten:Do 16. Nov 2023, 20:00Kapitulation / Michel Decar