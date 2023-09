Lesung: Kapitulation / Michel Decar

Do 16. NOV 2023, 20:00 | WORT(G)ARTEN 2023 | LESUNGfabrik PotsdamSeit Jahren ist László Carassin erfolglos. Noch nie hat er mit seinen Gedichten Geld verdient, doch dann wird er mit dem Sparkassen-Kunstpreis ausgezeichnet. Als die Preisverleihung im Wolfsburger Ritz-Carlton zur Farce gerät, beschließt László, noch am selben Abend sein altes Leben an den Nagel zu hängen und mit den 7.500 Euro Preisgeld in großem Stil neu anzufangen. Was folgt, ist eine nicht enden wollende Reise, eine Suche nach Identitäten und Lebensentwürfen, die nur eines gemeinsam haben: ihr verlässliches Scheitern. László versucht sich als Kapitalist an der bulgarischen Riviera, als Frührentner am Balaton, als Großkünstler in Nikosia und als bedingungslos Liebender in Odessa. Mit László Carassin schenkt Michel Decar uns eine der mitreißendsten literarischen Figuren seit Holden Caulfield. Endlich leidet, liebt, lungert und lustwandelt wieder jemand bis zum bittersüßen Ende - und mit einem unbedingten Glauben ans Leben.geboren 1987 in Augsburg, ist Autor und Regisseur. Er schrieb die Romane Tausend deutsche Diskotheken (2018) und Die Kobra von Kreuzberg (2021), zahlreiche Hörspiele für Deutschlandfunk Kultur sowie Theaterstücke für das Schauspiel Frankfurt, das Residenztheater München und das Thalia Theater Hamburg.In der Lesereiheder fabrik Potsdam und der Buchhandlung Viktoriagarten geben regionale Autor:innen Kostproben und Einblicke in ihre Geschichten, Berichte und Erfahrungen. In regelmäßigen Abständen findet die Lesereihe in der fabrik Potsdam mit wechselnden Gästen statt. Die Spannweite reicht von Graphic Novels über Reiseberichte bis hin zu Erzählungen und Romanen. Um die Lesung herum ist das Publikum zum Austausch eingeladen, um ins Gespräch zu kommen, Eindrücke zu teilen und die Autor:innen zu befragen.Eine Veranstaltung der fabrik Potsdam in Kooperation mit der Buchhandlung Viktoriagarten.Eintritt: 7 € / erm. 5 €Tickets: www.fabrikpotsdam.de