Grosser Tangoball – Arrabalito mit dem Berlin Communty Tango Orchestra

Mit Tangoshow von Ilka Puschmann & Sebastian ReckeSa 11. MÄR 2023 | 20:00 | MILONGA MIT LIVEMUSIKfabrik Potsdam2009 gründete Korey Ireland (mit Unterstützung von Mercurio Tango) das Community Tango Orchestra in Washington DC. Seitdem leitet er ähnliche Ensembles in Berlin, London und Nairobi und unterstützt ein wachsendes Netzwerk von Gruppen auf der ganzen Welt. Das Community Tango Orchestra setzt sich größtenteils aus Tänzer:innen zusammen, die gute Musik zum Tanzen schaffen sowie Musik und Tanz gemeinsam entwickeln wollen. Historiker:innen erklären die Besonderheit der Tangomusik der Goldenen Ära des Tangos mit ganz praktischen Gründen: Die Musiker:innen spielten ständig Musik für die Tänzer:innen. In vielen Fällen hatten sie mehrere Auftritte pro Nacht. Es entstand eine ganz natürliche Symbiose. Musik und Tanz - jeder ist vom anderen abhängig und wird durch den anderen bereichert. Das Community Tango Orchestra stellt diese Symbiose wieder her und spielt zum Vergnügen aller auf der Tanzfläche!Tango für Einsteiger:innen mit TanguitoSa 11. Mär 2023 | 12:30–14:00fabrik Studiohaus – 20 €Basics: Tango-Lego / Tango nach dem Baukastenprinzip mit Ilka & SebastianSa 11. Mär 2023 | 14:30–16:00fabrik Studiohaus – 30 €Form und Funktion im Führen und Folgen mit Ilka & SebastianSa 11. Mär 2023 | 16:30–18:00fabrik Studiohaus – 30 €