Fr 24. + Sa 25. März: Uraufführung Where The Boys Are (14+)

Explore Dance – Tanz für junges PublikumFr 24. + Sa 25. MÄR 2023 | 19:30 | fabrik PotsdamEin Spiel. Ein Tanz. Ein Kampf. Eine Beziehung. Eine Aufführung.Zwei gegensätzliche Kräfte kommen zu einem Kampf. Jeder will den anderen besiegen. Doch langsam werden durch wiederholte Zusammenstoße beide Körper weicher. Eine neue Verletzlichkeit entsteht. Sie schafft Platz, den anderen zu entdecken und eröffnet neue Möglichkeiten der Berührung – mit Sorgfalt und Unterstützung, die es in Beziehungen zwischen Männern oft nicht gibt. Where the Boys Are erkundet spielerisch die Schnittstelle zwischen Tanz und Kampfsport. Indem sie sich das Vokabular verschiedener Praktiken aneignen, verwandeln die beiden Performer die Arena in einen sensiblen und intimen Bereich der Performance.wurde 1989 im Kibbuz Beit Keshet / Israel geboren und beschäftigt sich seit seiner Kindheit mit bildender Kunst, Leichtathletik und Capoeira. Im Alter von 21 Jahren, nach Beendigung seines Militärdienstes, begann er zu tanzen und absolvierte später eine höhere Ausbildung in zeitgenössischem Zirkus.2015 zog er nach Berlin und arbeitet seitdem als freischaffender Performer mit verschiedenen europäischen Choreograph*innen zusammen, darunter Maura Morales, Yann L’hereux, Troels Primdahl, Jill Crovisier und Mitia Fedotenko.Neben seinen Auftritten hat er auch eigene choreografische Arbeiten geschaffen, die auf Festivals und in Theatern in Israel, Deutschland, Polen, Italien, Spanien, Frankreich, Dänemark, den Niederlanden, Norwegen, Nordmazedonien, Luxemburg, Japan, Thailand und Vietnam gezeigt wurden und mehrere Preise erhielten.Als residenter Choreograph arbeitete er in: ‚THINK BIG‘ / TANZtheater Internationales Festival Hannover, TalentLAB#19 / Grand Theater Luxembourg, dem Choreographischen Zentrum Heidelberg, TanzLabor / ROXY Ulm, Skopje Dancer Theater, Tanzhaus Zürich, PimOff Mailand.Seit 2018 ist er Choreograph und künstlerischer Leiter des Ensembles „Yotam Peled & the Free Radicals“, das sich der Kreation und Verbreitung zeitgenössischer interdisziplinärer Performance auf internationaler Ebene widmet. Yotam war Gastdozent und Mitarbeiter an der Fontys Academy of Arts, der Folkwang Universität der Künste, dem Dock11, dem Munstrum Theater, Cie. Hors Surface, Cooperativa Maura Morales, Overhead Project, PRISMA Festival, sowie zahlreichen Festivals und Tanzstudios in Europa und Asien.PREISINFOPreisgruppe E: 13 € / erm. 6 €Abendkasse: + 1 €Kombiticket Stück + Workshop: 20 € | erm. 15 €3xTanz-Abo: 28 € / Drei WahlaufführungenTICKET: www.fabrikpotsdam.de