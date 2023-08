Fr 20. + Sa 21. Okt: If The Bull Won't Come / Tanzaufführung von Adi Weinberg (Tel Aviv/Warschau/Berlin)

Fr 20. + Sa 21. OKT 2023, 19:30 | fabrik Ptosdam | TanzaufführungIn der Anlage: Fotoauswahl im WebformatFotos in hoher Auflösung finden Sie hier WOMAN. BEAST. MINOTAUR. Das Tanzsolo von Adi Weinberg ist die Geschichte einer Frau im Wandel. Herausgeholt aus ihrem Alltag wird sie in eine Begegnung getrieben, die sie nicht erwartet hat: die Begegnung mit sich selbst. Durch den Kontakt zu den unterschiedlichen Teilen ihres Selbsts erfährt sie die verschiedenen Elemente, die harmonisch, destruktiv und chaotisch in ihr leben. Die Reise der Frau spiegelt die einer anderen wider. Pasiphae wurde zweimal verflucht: zuerst, weil sie sich in einen Stier verliebte und diese Liebe vollziehen musste und dann, weil sie dazu verflucht war, mit ihrem unnatürlichen Sohn, dem Minotaurus, in der Isolation des Labyrinths zu leben. Aber Flüche haben, wie Geschichten, eine zweite Seite. Alle haben einen Segen, wenn man nur lange genug durchhält. If The Bull Won't Come ist eine fesselnde, kraftvolle und berührende Geschichte über die Begegnungen im Leben einer Frau.“Weinberg verkörpert beide Charaktere: die Frau, die sich hingibt und den nicht domestizierten Charakter des wilden Tieres. Auch in sich selbst. Das ist es, was dieses Solo so intensiv und berührend macht.”Astrid Priebs-Tröger, 19.11.2022Sa 21. Okt 2023: Optional mit AudiodeskriptionEintritt: 8 bis 17 €Tickets: www.fabrikpotsdam.de