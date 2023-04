Fr 09. + Sa 10.06.: Every Minute Motherland von Maciej Kuzminski / Potsdamer Tanztage

Potsdamer TanztageMACIEJ KUŹMIŃSKI COMPANY (WARSCHAU)Fr 09. – Sa 10. JUN 2023, je 20:30 | POTSDAMER TANZTAGE 2023 | TANZ / PERFORMANCEfabrik PotsdamSieben Tänzer:innen stehen am Rande der Bühne und kommen sich dann langsam näher. Sie bewegen sich im Konzert, bis auf einen, der regungslos bleibt. Wie ein Kind, das von dem vor ihm stattfindenden Schauspiel eingenommen ist. Um ihn herum herrscht Chaos. Zwischen Angst, Wut und Mut richtet Maciej Kuźmiński die Aufmerksamkeit zurück auf die Körper der Kriegszeugen, deren Erlebnisse sich auf der Bühne entladen. Das Stück, geschaffen von einem polnisch-ukrainischen Team, zu dem auch Geflüchtete gehören, präsentiert ein direktes, körperliches und stummes Zeugnis, das viel mehr aussagt als die lauten Bilder der Medien, in denen der Krieg in ständiger Wiederholung stattfindet. Inspiriert von den persönlichen Geschichten der Tänzer:innen ist Every Minute Motherland eine Performance, die mithilfe dokumentarischer Methoden als Antwort auf den Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Flüchtlingskrise konzipiert wurde.Maciej Kuźmiński, geboren 1985, ist ein freischaffender polnischer Choreograf. Seine Werke werden beschrieben mit geerdeten, dynamischen Bewegungen, und kreisen um existenzielle und philosophische Konzepte. Seine Stücke wurden bereits über 200 Mal in 21 Ländern aufgeführt und erlangten nach und nach internationale Anerkennung. Maciej Kuźmiński hat für Kompanien wie das Staatstheater Kassel, das Scapino Ballet Rotterdam, das Polnische Tanztheater und für Konservatorien wie Trinity Laban, Codarts und PERA choreografiert.Seine eigenständigen Stücke für die Maciej Kuźmiński Company wurden mit mehr als 20 Choreografiepreisen ausgezeichnet, was Kuźmiński zu einem der am häufigsten ausgezeichneten polnischen Tanzschaffenden macht.TICKETS: www.potsdamer-tanztage.de