Eröffnung der Potsdamer Tanztage

Di 10. + Mi 11. Mai 2022, je 19:30Hans Otto Theater, Schiffbauergasse 11, PotsdamMit Ever So Slightly begibt sich Victor Quijada mit zehn Tänzer:innen in eine rohe post-industrielle Welt. Die Bühne ist kahl. Auf einem Podest dominieren die Musiker das Geschehen, das erstmal ruhig und harmonisch beginnt, aber nach und nach aus den Fugen gerät. Quijada kombiniert Feingefühl und Finesse mit brachialen, explosionsartigen Bewegungen, um die Energie der Dringlichkeit, der Revolte und der Flucht vor der Gefahr einzufangen. Sichtbar werden Reflexe und Strategien, die entstehen, um Aggressionen und ständigen Reizen zu begegnen. Die volatile Stimmung zwischen Harmonie und Chaos wird nicht zuletzt von der Klanglandschaft der Musiker getragen, die genauso schnell und vielfältig im Dialog mit dem Tanz provozieren und beschwichtigen. Schon 2017 haben Victor Quijada und RUBBERBAND mit Vic’s Mix das Publikum der Potsdamer Tanztage mitgerissen. Die besondere Bewegungssprache der kanadischen Company – eine virtuose Balance der Kräfte, gespickt mit Hip-Hop, Capoeira und Kampfkunst – macht seine Stücke einzigartig. Ebenso Ever So Slightly, das die Impulse des „ganz Leichten“ großartig zu nutzen weiß.2019 war die RUBBERBAND mit ihrer Produktion Ever So Slightly Finalist für den Grand Prix du Conseil des Arts de Montréal., der als Kind mexikanischer Eltern in Los Angeles geboren und aufgewachsen ist, tanzte zunächst in den B-Boying-Zirkeln und Hip-Hop-Clubs seiner Heimatstadt. Von 1994 bis 1996 trat er mit Rudy Perez auf und zog dann nach New York, um sich THARP! anzuschließen. Nach drei Jahren mit dieser Kompanie und einem Abstecher zu den Ballets Tech kam er 2000 nach Montreal, um sich den Grands Ballets Canadiens anzuschließen. 2002 gründete er RUBBERBAND und machte sich daran, die choreografischen Prinzipien, die er gelernt hatte, zu dekonstruieren, indem er sie mit der rohen Ideologie seiner Streetdance-Wurzeln vermischte. Seine Werke - zahlreiche Kurzfilme und 14 Spielfilme - zeichnen sich durch eine starke Theatralik, die Energie der Improvisation und bestimmte Codes der Filmsprache aus, die mit einer unvergleichlichen Bewegungspräzision geformt werden. Mit seiner für Tänzer entwickelten Technik, der RUBBERBAND-Methode, einem elektrisierenden Vokabular, das die Energie des Hip-Hop, die Raffinesse des klassischen Balletts und die Qualität des zeitgenössischen Tanzes vereint, und mit über 40 Kreationen und Kollaborationen in Kanada und im Ausland hat Quijada sich im Laufe seiner fruchtbaren Karriere ständig weiterentwickelt und innoviert.Weitere Infos zu RUBBERBAND: www.rbdg.ca Weitere Infos zu den Potsdamer Tanztagen: www.potsdamer-tanztage.de TICKETS: www.potsdamer-tanztage.de