Eröffnung der Potsdamer Tanztage: Deutschlandpremiere von MOVING IN CONCERT von Mette Ingvartsen (Brüssel)

Potsdamer Tanztage30. MAI 2023, 19:30 | POTSDAMER TANZTAGE 2023 | TANZ / PERFORMANCEHans Otto Theater PtosdamDie Szene ist in Dunkelheit gehüllt und nur Neonröhren sind in der Dämmerung auszumachen. Der Raum wird durch Lichtreflexionen definiert und schwebt im Kontrast zwischen der Wärme des Lebens – der Haut, der Körper, der Natur – und der Kälte des Neons und den Schatten dieser neuen abstrakten Welt. Moving in Concert stellt sich eine Welt vor, in der Menschen, Technologien und natürliche Materialien nebeneinander existieren. Mit der ablaufenden Sanduhr und der zerrinnenden Zeit lernen sie, sich gemeinsam zu bewegen, wie ein einziges Ensemble. Inspiriert von der Art und Weise, wie Körper die sensorischen Effekte einer digitalisierten Welt erfahren, erforscht die Performance eine Poesie der Plastizität, der Abstraktion und der Imagination. Das Publikum ist eingeladen, an einer faszinierenden Landschaft teilzuhaben, die durch abstrakte Bewegungen, Lichtskulpturen und intensive Farbempfindungen entsteht.In der Performance werden Lichtreflexe verwendet, um eine flüssige Erfahrung von Raum und Form zu erzeugen, indem Licht und Schatten elastisch moduliert werden. Halluzinatorische visuelle Eindrücke entstehen, wenn die Tänzer:innen Licht- und Farbquellen durch den Raum transportieren. Das Publikum ist eingeladen, an einer hypnotischen Landschaft teilzuhaben, die durch abstrakte Bewegungen, Lichtskulpturen und intensive Farbempfindungen gestaltet wird. Anstatt zu zeichnen und die Form zu regeln, ist die Choreografie in Moving in Concert ein Prozess, in dem Formen und Muster entstehen, die die Erfahrung von Raum, Körper und Dingen modulieren.ist eine dänische Choreografin und Tänzerin. Ab 1999 studierte sie in Amsterdam und Brüssel, wo sie 2004 ihren Abschluss an der Performing Arts School P.A.R.T.S. machte. Ihre erste Performance Manual Focus (2003) entstand noch während ihres Studiums. Ihre Arbeit zeichnet sich durch Hybridität aus und erweitert choreografische Praktiken, indem sie Tanz und Bewegung mit anderen Bereichen wie Bildende Kunst, Technologie, Sprache und Theorie kombiniert. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit entstand zwischen 2009 und 2012 mit The Artificial Nature Series, wo sie sich auf die Neugestaltung der Beziehungen zwischen menschlicher und nicht-menschlicher Handlungsfähigkeit durch Choreografie konzentrierte. Im Jahr 2019 hat sie Moving in Concert uraufgeführt, eine abstrakte Gruppenchoreografie, die sich auf die Verflechtung zwischen Menschen, technologischen Werkzeugen und natürlichen Materialien konzentriert. Für 2023 bereitet Mette Ingvartsen Skatepark vor, eine groß angelegte Performance für Skater, Tänzer:innen und lokale Skateparkgemeinschaften. Ingvartsen gründete ihre Kompanie im Jahr 2003 und hat ihre Arbeiten seitdem in ganz Europa sowie in den USA, Kanada, Australien und Asien gezeigt. Sie hat einen Doktortitel in Choreografie von UNIARTS / Lunds University in Schweden. Neben ihrer Tätigkeit als Choreografin, Performerin, Autorin und Dozentin unterrichtet sie und gibt ihre Forschungsergebnisse in Workshops mit Student:innen an Universitäten und Kunstschulen weiter.TICKETS: www.potsdamer-tanztage.de