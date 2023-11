Do 07. bis Sa 09. Dez: Uraufführung THE BREATHSHOW von Maren Strack

Do 07. – Sa 09. DEZ 2023, 19:30 | TANZ / PERFORMANCEIn der fabrik Potsdam„Atmen ist nicht gleich Atmen…“ sagt die Künstlerin Maren Strack, und präsentiert eine Performance aus elektronisch verstärkten Atemschallwellen in unterschiedlichen Variationen und Modulationen. Um ihren Körper als innere Atemsäule windet sich ein Bandoneon-Kostüm, das die Luftgeräusche Zug um Zug ins Tonale verlängert. Die Choreografie steigert sich bis zum schnellen Beat für ein getanztes Staccato-Solo. Es endet abrupt, erstarrt in einer schockgefrorenen Geste; bis neuen Atemwellen alles wieder in Bewegung bringen. The Breathshow – das sind erstaunliche Bilder, Atemästhetik. Und eine intime Einladung, denn im Atmen spiegelt sich das Ich., geboren in Hamburg, studierte an der Akademie der bildenden Künste in München. Sie begann schon während ihrer Studienzeit in interdisziplinären künstlerischen Feldern zu arbeiten und ihre ersten Performances und Installationen zu entwickeln. Die Künstlerin ist in den Bereichen Installation, Video, Fotografie, Choreographie, und Performance tätig. Maren Strack erhielt unter anderem den Autorenpreis des Jungen Theaters Bremen sowie den Sonderpreis für das beste Deutsche Tanzsolo. Sie war Stipendiatin am Künstlerinnenhof Die Höge, Bassum (2000), an der Akademie Schloss Solitude, Stuttgart (2001) und dem Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop (2005). Von 2008 – 2013 war sie Gastprofessorin und Studiengangsleiterin des Studiengangs Raumstrategien der Kunsthochschule Berlin Weißensee. Seit 2009 unterrichtet sie Performance an der UDK, Berlin.Ihre Arbeiten und Performances zeigte sie weltweit.Anschließend am Fr 08. Dez: PublikumsgesprächTICKETS: www.fabrikpotsdam.de