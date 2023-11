Di 26. bis Fr 29. Dez: Deutschlandpremiere AFRIKAN PARTY von Supa Rich Kids / Oulouy (Spanien/Elfenbeinküste/Nigeria)

Di 26. Dez 2023, 18:00 + Mi 27. bis Fr 29. DEZ 2023, 19:30 | STREETDANCEIn der fabrik Potsdamist eine futuristische Ode an Afrika, eine Feier seiner vielfältigen und beeindruckenden Kulturen. Anhand der Geschichte eines Kindes, das 2090 geboren und in den Vereinigten Staaten von Afrika aufgewachsen ist, erzählt Afrikan Party vom afrikanischen Lebensstil, von Musik und Mode durch das Prisma eines jungen Menschen in einer Welt, die reich an Tausenden von Kulturen, Traditionen und Ritualen ist und ihn mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet. Es ist eine Feier des Lebens, die jeden Meilenstein der Reise eines Lebens von der Geburt bis zum Tod zeichnet – ein Zeugnis dessen, was wir erreichen können, wenn Menschen zusammenkommen. Die vier Tänzer von Supa Rich Kids aus Nigeria und der Elfenbeinküste vereinen ihre unterschiedlichen tänzerischen und kulturellen Hintergründe in einem farbenfrohen und humorvollen Fest des urbanen Tanzes.Der in der Elfenbeinküste geborene und seit Jahrzehnten in Barcelona lebendeverbindet seine Tätigkeiten als Tänzer, Choreograf und künstlerischer Leiter mit seiner pädagogischen Tätigkeit, indem er Meisterklassen in der ganzen Welt gibt. Im Jahr 2022 erhielt Oulouy eine Nominierung bei den XXIV. katalanischen Kritikerpreisen für darstellende Kunst und eine weitere bei den Dansacat Awards in der Kategorie bester Tänzer des Jahres. Er ist Gründer und Kurator des internationalen Festivals OYOFE, das dem Straßentanz gewidmet ist.Tickets: www.fabrikpotsdam.de