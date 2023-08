Designing Voices: Die lange Nacht der kuriosen Stimmen

DESIGNING VOICES präsentiert vom 26. bis 28. Okt 2023 Klang- und Musikperformances mit einem Fokus auf vokale Performancekunst. Die zweite Ausgabe des dreitägigen Festivals steht unter dem Motto Vokalaktionen und präsentiert vokale Performancekünstler:innen und Musiker:innen, die einen einzigartigen Zugang zum Klang der menschlichen Stimme haben.In diesem Jahr eröffnet das Vokalquartett operadicals (Tone Åse [NO], Franziska Baumann [CH], Alex Nowitz [D] & Sten Sandell [SE]) das Festival mit Vokalaktionen 1 in der Paretz Akademie und beschließt es mit Vokalaktionen 2 in der Französischen Kirche Potsdam. operadicals präsentieren Werke für Stimmen, gestenkontrollierte Live-Elektronik und Klavier und erschaffen zudem abstrakte Vokallandschaften in Form von Chorminiaturen, die sie gemeinsam mit Sänger:innen vor allem zweier lokaler Chöre – Ketziner Havelklänge und Salto Tonale – entwickeln und vorstellen.Im Mittelpunkt des Festivals 2023 steht am Fr 27. Okt, die in der fabrik Potsdam stattfindet. Dabei präsentieren sich Isabelle Duthoit (FR), Katia Guedes (BR/DE), Carl-Ludwig Hübsch (DE), Christoph Reiserer (DE) und Richard Scott (UK/DE) als Solisten und treten ebenso in Dialog zueinander, um im gegenseitigen Spiel mit Stimme, Instrument und neuen Technologien die faszinierenden Eigentümlichkeiten zeitgenössischer vokaler Performancekunst zum Leuchten zu bringen.19:00 Prolog-Performance mit Alex Nowitz: „WHAVES oder wer hat Angst vorm erweiterten Stimmenklang?“ (Eintritt frei)20:00 KonzerteTickets und Info: www.designing-voices.nowitz.de