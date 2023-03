Bundesweites Netzwerk für zeitgenössischen Tanz in Ländlichen Räumen 'Tanz Weit Draussen' Freut sich über die Weiterförderung

Das Netzwerk Tanz Weit Draussen freut sich, weiterhin im Sonderprojekt „Verbindungen fördern“ vom Bundesverband Freie Darstellende Künste gefördert zu werden. Mit Hilfe der Förderung kann es zwei weitere Jahre gemeinsam daran arbeiten, zeitgenössischen Tanz und insbesondere Akteur*innen in ländlichen Räumen zu stärken, zu professionalisieren und sichtbarer zu machen.Mit der Weiterförderung sind neue Partner*innen mit an Bord gekommen. Das Netzwerk begrüßt mit großer Freude Ponderosa e.V. Stolzenhagen, Szene 2wei / beWEGEnd e.V. Lahr/Schwarzwald und Tanz und Theaterwerkstatt e.V. Ludwigsburg in der Netzwerkrunde, die weiterhin aus Aktion Tanz e.V., Tanzregion Mecklenburg-Vorpommern e.V., TanzSzene Baden-Württemberg e.V., tanz.nord (vertreten durch: KuB Bad Oldesloe, DfdK Hamburg e.V. und K3 | Tanzplan Hamburg) und fabrik Potsdam besteht.„In der Auswahl spiegelt sich die Vielseitigkeit der Akteur*innen in den freien darstellenden Künsten wider. Verschiedene Arbeitsbereiche, Genres, Zielgruppen und Regionen erfahren durch diese bundesländerübergreifenden Verbindungen eine neue Aufmerksamkeit. Die ausgewählten Bündnisse wirken mit ihrer Arbeit Asymmetrien von institutionellen Strukturen entgegen, die zu systematischen Ausschlüssen führen. Zudem zeigt sich zwischen den verschiedenen Bündnissen ein hohes Potenzial für mögliche Verschränkungen und für den Austausch zu Querschnittsthemen, die die Akteur*innen beschäftigen. Die sehr hohe Qualität der Anträge hat viel Freude beim Lesen bereitet und eine gute Grundlage für den anspruchsvollen Austauschprozess zwischen allen Jurymitgliedern gegeben. Außerdem bestätigt die Antragslage die große Notwendigkeit dieses Förderprogramms und die Sinnhaftigkeit, die initiierten und wachsenden Strukturen auch langfristig substanziell zu unterstützen“, erklärten die „Verbindungen fördern“-Jurymitglieder. https://darstellende-kuenste.de/aktuelles/foerderung-fuer-neun-buendnisse-der-freien-darstellenden-kuenste Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an alle weiteren Bündnisse, mit denen das Netzwerk gemeinsam im Rahmen von „Verbindungen fördern“ weiterarbeiten darf: • FESTIVALFRIENDS• flausen+• KompleXX Figurentheater• Das Netzwerk Freier Theater (NFT)• PERSPEKTIV:WECHSEL• produktionsbande - netzwerk performing arts producers• Tanz weit draußen• United Networks (UN)• Zirkus ONFür weitere Fragen zur Förderung und zum Netzwerk:Projektleitung & Netzwerkkoordination’TANZ WEIT DRAUSSEN’Projektbüro:Am Veringhof 721107 Hamburg’TANZ WEIT DRAUSSEN’ Bündnispartner*innen:/ Aktion Tanz e.V. / Tanzregion Mecklenburg-Vorpommern e.V. / TanzSzene Baden-Württemberg e.V. / tanz.nord (vertreten durch: KuB Bad Oldesloe, TuP.SH, DfdK e.V. Hamburg, K3 | Tanzplan Hamburg) / fabrik Potsdam e.V.