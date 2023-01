27. + 28.01.: Feierlichkeiten zur Beerdigung des Kapitalismus – Tischgespräche / Festival Made in Potsdam

Festival Made in Potsdam27. – 28. JAN 2023, 19:30 | fabrik PotsdamLaura Heinecke, Gareth Clark und Carla Wierer laden zu Tischgesprächen ein. Diese bilden den Auftakt einer Recherche rund um das Arbeitsthema ihres aktuellen Projekts Feierlichkeiten zur Beerdigung des Kapitalismus, in dem die Künstler:innen Schlüsselkonzepte rund um den Aufstieg des Kapitalismus als Wirtschaftstheorie und die mögliche Verbindung zur Zerstörung der natürlichen Umwelt untersuchen wollen. Mit Hilfe gemeinsamer Erfahrungen und einiger Anstöße sollen bei diesen Tischgesprächen Geschichten und Anekdoten gesammelt werden, während gleichzeitig offen über den gegenwärtigen Zustand der Welt und unsere Rolle in ihrer Zukunft diskutiert wird. Die Künstler:innen schaffen einen sicheren Raum und eine offene und warme Atmosphäre, um gemeinsam unsere Befürchtungen und Hoffnungen zu teilen.PREISINFO TICKETDer Abend gestaltet sich mit freiem Eintritt (Anmeldung über Ticketbuchung erforderlich). Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt.RESERVIERUNGKünstler:innen: Laura Heinecke, Carla Wierer, Gareth ClarkDauer: 90 Minuten