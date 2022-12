26.02.: Wanderreihe JOULE #1 – Festival Made in Potsdam

Festival Made in PotsdamMit JASMIN İHRAÇ & LIDY MOUW (BERLIN)So 26. FEB 2023 | 10:00-17:00 | WANDERUNGIn der Anlage: Fotos © Lidy Mouw + Programmheft Festival Made in PotsdamIm Rahmen des Festivals Made in Potsdam präsentiert die fabrik Potsdam eine außergewöhnliche Veranstaltung von der Choreografin Jasmin İhraç und der Künstlerin Lidy Mouw. JOULE ist eine zweijährige performative Wanderreihe im Rahmen derer, Jasmin İhraç und Lidy Mouw zu verschiedenen Wanderungen einladen. Diese führen zu Konzepten, Orten und Menschen mit einem Bezug zur Energieerzeugung in Berlin und Brandenburg. Gemeinsam mit den Teilnehmer:innen sammeln sie Bewegungsabfolgen, die zum Festival Kunst und Klima 2024 in eine Performance einfließen sollen. In der ersten Wanderung geht es darum, Wind als Kraft zu verstehen. Vor der Wanderung bringt ein Experte in einer Lokalität die Aspekte physikalischer Energieumwandlungsprozesse näher. Auf dieser Wanderung haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Windräder aus nächster Nähe zu erleben. Nach der Wanderung dienen in einer zweiten Lokalität Diskussionen und Erfahrung der Wanderung als Inspirationen für eigene Bewegungen, die in eine gemeinsame Gruppenchoreografie einfließen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.Hinweis: Für die Wanderung braucht es wetterfeste Kleidung und Schuhe. Bitte eigene Verpflegung mitbringen. Gerne bieten wir Inklusionsassistenz an.Teilnahme kostenlos, Anmeldung über Ticketbuchung erforderlich.Start/Ende Bahnhof Jüterbog: Am Bahnhof 4, 14913 Jüterbog [RE3, RE4, RB33]Tickets: www.madeinpotsdam.com