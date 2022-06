25.6. bis 02.09.: Sound(g)arten - Open Air Konzerte im fabrikgarten

Maggie’s Farm unplugged, 25. JUN 2022, 21:00• KROGMANN., 02. JUL 2022, 20:00

Bruno DJs BPM, 09. JUL 2022, 19:00

Fortunate Fools, 15. JUL 2022, 20:00

NOXe, 22. JUL 2022, 20:00

J.S.Krach, 29. JUL 2022, 20:00

Future Prawn, 05. AUG 2022, 20:00

Gonzo M, 12. AUG 2022, 20:00

RATs, 19. AUG 2022, 20:00

Strange Feathers, 02. SEP 2022, 20:00

Open Air Konzerte im Fabrikgarten25. JUN – 02. SEP 2022Die Sommer-Konzertreihe der fabrik Potsdam präsentiert vielfältige Soundarten im Soundgarten – umsonst und draussen. Seit 2014 ist der Biergarten in der Schiffbauergasse der perfekte Ort für die Entdeckung im Wochentakt unterschiedlicher Bands. Mit frischen Getränken, leckerer Falafel unter Bäumen und einem todschicken Spielplatz für junge Piraten am Sandmeer des Volleyball-Feldes kann man bekannte Namen und neue Musiktalente entdecken.Eintritt frei.PROGRAMMRock25. JUN 2022, 21:00Seit über einem Jahrzehnt ist die Band vereint, verschwitzt, nicht müde, hat unendlich viel Energie und weiterhin gute Ideen für soziale Projekte… Die Fußstapfen der Vorbilder sind groß – Rage Against The Machine – Musikikonen und politische Aktivisten. Sie bestimmten musikalisch ein ganzes Jahrzehnt und bilden mit ihrer Musik eine Brücke zwischen kreativer Sprengkraft und politischem Engagement. Sie betreten die Bühnen nicht als Stars, sondern als Visionäre und Sprachrohr der Gerechtigkeit. Diese musikalisch-moralische Instanz ist die Motivation für Maggie’s Farm, sich immer wieder neuen sozialen Projekten zu widmen, und die Musik von RATM mit all ihrer Energie auf die Bühne zu bringen. Seit einigen Jahren erweitern Maggie’s Farm ihr Repertoire, für etwas versöhnlichere Töne abseits von RATM, um ein umfangreiches Unplugged-Programm, welches ihnen nicht weniger aus der Seele spricht. Sie spielen seit über zehn Jahren mit Leidenschaft und Energie, die ihren Vorbildern in nichts nachstehen.Deutscher Poprock02. JUL 2022, 20:00KROGMANN. bewegt seit 2010 und begeistert durch seine musikalische Vielfalt. Was als rein elektronisches Projekt begann, hat sich über die Jahre zu einer 6köpfigen Band weiterentwickelt. Drei Studioalben wurden veröffentlicht und mehrere hundert Konzerte gespielt. Sie zu beschreiben ist kein leichtes Unterfangen. Einen roten Faden bildet auf jeden Fall die unverkennbare Stimme von Frontmann Stefan. Seine vorwiegend deutschsprachigen Texte gepaart mit den einzigartigen Arrangements der Lieder nehmen Dich mit auf Deine eigene Reise. So auch die Musik selbst. Ihr Song "Namibia" flog ins gleichnamige Land und wurde dort bekannt. Dies war der Auftakt für einen Dokumentarfilm mit KROGMANN. In "Namibia Calling" begleitet der amerikanische Filmemacher Matt Sweetwood ('Forgetting Dad', 'Beerland') einen Teil der Band auf ihrer Reise nach Namibia. Es geht um die Kraft von Musik, wie sie Menschen zusammenbringt, und was passiert, wenn man seinen Träumen folgt.Party09. JUL 2022, 19:00Intric41ISSA b2b O-WellsLeibniz b2b BrunoRock, Pop, Funk15. JUL 2022, 20:00Die Potsdamer Band Fortunate Fools macht schon seit einiger Zeit die ganze Republik unsicher, von Berlin bis Hamburg, von Rügen bis Baden-Württemberg und von Frankfurt/Oder bis in den Pott. Die hauptsächlich aus studierten Musikern bestehende junge Band weiß, wie man Stimmung macht, egal an welchem Ort. Mit Professionalität gewannen sie den Landesrockwettbewerb Brandenburg und produzierten ihr Debüt-Album „Fools Rule!“. Dabei waren die Fortunate Fools schon immer als gefragte Party- und Coverband unterwegs. „UnderCover“ macht charismatische Rockmusik eben gleich doppelt Spaß – und das schon bei vermutlich weit über 200 Live-Auftritten!Riotsoul22. JUL 2022, 20:00Nach dem Release einer finalen 12“ beschlossen Erik, Stolle und Xris das Projekt COMPLETE CRAP ad acta zu legen. Aus dem HC-Punk kommend, wollten sie etwas Neues wagen. Die drei waren und sind noch in andere musikalische Projekte in Potsdam und Berlin verstrickt. Nach kurzer Zeit traf man mit Claudi, noch ohne Banderfahrung, aber die perfekte Mitschreierin, äh, Mitstreiterin! Aus dieser Kernschmelze von Erfahrung, Neugier und Experimentierfreude entstand NOXe im Jahr 2019 und veröffentlichte noch im selben Jahr ein Tape über BLACKCATTAPES, welches von RAZORCAKE bis OX durchweg positive Reviews erhielt. Nach einer Reihe von Konzerten wurde im Sommer 2021 in DIY Manier mit Unterstützung von Chaos Audio Productions ein Album aufgenommen und als 12“ selbst veröffentlicht. Hier werden postpunk, surf und noise mit einer gehörigen Portion garage vibe unterlegt, den die band selbst als „riotsoul“ bezeichnet. Mit Musik und Leben ist diese Band, oder besser diese Gemeinschaft, im libertären DIY Kosmos verwurzelt. Denn wer nicht kämpft, hat schon verloren.Progressive Rock29. JUL 2022, 20:00J.S.Krach, eine Band, in deren Musik du genau so viel oder wenig interpretieren kannst wie in den Namen selbst. Es hängt also ganz von der Betrachtungsweise des Moments ab. So versuchen die drei Musiker mit, aus heutiger Sicht vielleicht überdimensioniert wirkenden Instrumenten, den Facettenreichtum sich dauernd wechselnder Momente und Stimmungen, genannt Leben, widerzuspiegeln. Eine große Rolle spielt dabei ihr musikalischer Einfluss, der sich über die letzten fünf bis sechs Jahrzehnte erstreckt. Da bleibt nur eins zu sagen: oh J S KRACHt!Fuzz, Garage, Pop05. AUG 2022, 20:00"Durch den lässigen Groove und den kurzweiligen Noise-Ausflügen erinnert Future Prawns Sound dabei stellenweise an Ty Segall, King Tuff oder frühe Tame Impala – setzt sich aber dank ausgefallener Saxofon-Einlagen und klebriger Gedankenkonstrukte um Süßigkeiten und Klebstoff-Duschen bewusst von den Genre-Vettern ab." visionsmagazinArt Pop, Gump & elektronische Experimentalmusik12. AUG 2022, 20:00Geprägt von E-Gitarre, Jazz-Schlagzeug und Synthesizer-Elementen, die durch Gitarrenverstärker verfeinert werden, bewegt sich Gonzo M auf einer stilistischen Gratwanderung zwischen Art Pop, Gump und elektronischer Experimentalmusik. Mit der am 1. Mai 2022 erschienenen LP Futile Choir umrahmt die Gruppe die genreübergreifende klangliche Bandbreite ihrer Musik auf einem in Eigenregie über das Label Potpourri Underground veröffentlichten Album und stellt damit die erste Veröffentlichung des Labels dar, das in Zukunft sowohl elektronische Experimentalmusik als auch Instrumentalmusik veröffentlichen wird. Der Ursprung des Labels liegt in der Partyreihe "Potpourri", die seit 5 Jahren mit Club- und Konzertabenden im Berliner Raum etabliert ist und in Kooperation mit Clubs in Berlin und Potsdam Organisationen wie die Iuventa10 unterstützt hat.Alternative, Punk19. AUG 2022, 20:00RATs – eine dreiköpfige Bande, die sich an dem Sound von Skateboard-Achsen auf rauem Stein orientiert, dabei aber das Gefühl durch Betonwellen zu surfen nicht zu kurz kommen lässt! So kommt geladener, abwechslungsreicher und Tanzbarer Punk zustande der sich live auch gerne mal wie ein gute DIY-Disco anfühlt.Groove, Jazz, Pop02. SEP 2022, 20:00Wie eine warme Sommerbrise!Mit Ukulele, Saxophon, Gitarre, Bass und einer warmen Gesangsstimme interpretiert Strange Feathers bekannte Songs von Künstlern wie U2, The Cure, Cardigans, Nirvana, White Stripes, Bob Marley, Jack Johnsen, Portugal The Men und den BeeGees auf ihre eigene leichte Art. Mal melancholisch, mal beschwingt lädt die Musik im Reggea & Bossa Stil vielleicht sogar tanzen ein.