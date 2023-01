25.01.: Wort(g)arten – Lesung mit Andreas Stichmann / Festival Made in Potsdam

Festival Made in Potsdam25. JAN 2023, 19:00 | fabrik PotsdamAn der Spitze einer Delegation junger Kulturschaffender reist Claudia Aebischer ein letztes Mal nach Pjöngjang: zur feierlichen Eröffnung der dortigen Deutschen Bibliothek. Starke Empfindungen sind ihr eigentlich fremd. Doch schon kurz hinter der chinesischen Grenze sieht sie sich mit einer Erscheinung konfrontiert, die eine alte Sehnsucht in ihr weckt. Eine Begegnung, die alles neu und anders macht – gibt es das? Das Phänomen hat, wie Claudia erfährt, einen Namen. Sunmi ist Germanistin, Dolmetscherin und Agentin der DVRK.Von seiner Reise nach Nordkorea 2017 brachte Andreas Stichmann keine literarische Reportage und kein erzählendes Sachbuch heim, sondern die Idee zu einem Roman. Eine Liebe in Pjöngjang ist mehr als das, es ist ein Abenteuer. Die unwahrscheinliche Geschichte einer Liebe zwischen zwei ungleichen Frauen, zwei Lebensaltern, zwei Kulturen.PREISINFO: 7 € / erm. 5 €TICKETS: www.madeinpotsdam.com Eine Veranstaltung der fabrik Potsdam in Kooperation mit der Buchhandlung Viktoriagarten.