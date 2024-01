22.02.: Lesung Iron Woman von Rebecca Maria Salentin

Rebecca Maria Salentin (Leipzig)Do 22. Feb 2024 | 19:00fabrikcafé – 7 € / erm. 5 €Obwohl ihre Expertise beim Abschrauben einer Ventilklappe endet, stellt sich Rebecca einer der größten Herausforderungen des europäischen Radwegnetzes: Sie möchte den knapp 10.000 Kilometer langen Iron Curtain Trail bezwingen, der von der bulgarisch-türkischen Grenze quer durch Europa bis in den hohen Norden führt, immer entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Vor ihr liegen unpassierbar erscheinende Berge, einsame Wälder, etliche Grenzübergänge, malerische Orte mit ihren Moscheen, orthodoxen Kirchen oder prunkvollen Kaiserbädern – und nicht zu vergessen, immer wieder das Meer. Aber auch sowjetische Geheimstädte, militärische Sperrzonen und Relikte aus der Ära des Kalten Krieges. Unterwegs kann sie nicht nur mit verschiedensten Menschen sprechen, deren Leben von der Trennlinie und deren Wegfall geprägt ist, sie rollt auch ihre eigene Familienhistorie neu auf. Eine Radtour voller witziger und berührender Anekdoten. Am Ende ist Rebecca die erste Frau, die den Iron Curtain Trail an einem Stück bezwungen hat.Rebecca Maria Salentin ist Initiatorin und Moderatorin der Literaturshow Die schlecht gemalte Deutschlandfahne. 2019 wanderte sie, nachdem sie Job, Mann und Wohnung verloren hatte, den Weg der Freundschaft ab und schrieb darüber den Bestseller Klub Drushba. Darauf folgten viele Lesungen und Vorträge, für die sie u.a. mit dem ersten Platz beim elmundo Festival 2021 ausgezeichnet wurde.Wort(g)arten ist eine Veranstaltung der fabrik Potsdam in Kooperation mit der Buchhandlung Viktoriagarten.Tickets: www.fabrikpotsdam.de