18.+19. Nov: If The Bull Won't Come / Uraufführung von Adi Weinberg (Tel Aviv/Berlin)

18. – 19. NOV 2022 | TanzaufführungIn der fabrik PotsdamThe problem was that we did not know whom we meant when we said 'we'."Adrienne RichWOMAN. BEAST... Das Tanzsolo von Adi Weinberg ist die Geschichte einer Frau im Wandel. Herausgeholt aus ihrem Alltag wird sie in eine Begegnung getrieben, die sie nicht erwartet hat: die Begegnung mit sich selbst. Durch den Kontakt zu den unterschiedlichen Teilen ihres Selbsts erfährt sie die verschiedenen Elemente, die harmonisch, destruktiv und chaotisch in ihr leben. Die Reise der Frau spiegelt die einer anderen wider. Pasiphae wurde zweimal verflucht: zuerst, weil sie sich in einen Stier verliebte und diese Liebe vollziehen musste und dann, weil sie dazu verflucht war, mit ihrem unnatürlichen Sohn, dem Minotaurus, in der Isolation des Labyrinths zu leben. Aber Flüche haben, wie Geschichten, eine zweite Seite. Alle haben einen Segen, wenn man nur lange genug durchhält.ist eine fesselnde, kraftvolle und berührende Geschichte über die Begegnungen im Leben einer Frau.Anschließend am Fr 18. Nov: PublikumsgesprächAnschließend am Sa 19. Nov: Konzert mit Felipe GomesAdi Weinberg erhielt ihre Tanzausbildung am Haifa Program for Professional Dancers, machte ihren Abschluss an der Jerusalem Academy of Music and Dance und absolvierte eine Ausbildung in der Vertigo Dance Company. Als zeitgenössische Tänzerin trat sie bei vielen Festivals in der ganzen Welt auf. Sie hat mit zahlreichen Choreografen und Institutionen zusammengearbeitet, wie z.B.: Andrea Costanzo Martini, Rachel Erdos, Noa Zuk, Fresco dance company, der Israelischen Oper, Teatr Dtramatyczny w Warszawie und der Polnischen Nationaloper.Seit 2014 entwickelt sie sich als Choreografin weiter und tritt mit ihren Kreationen auf verschiedenen Plattformen und Festivals auf, darunter die Machol Shalem International Dance Week, das Tel Aviv Dance Festival und die fabrik Potsdam. 2017 wurde sie mit einem Stipendium des Mifal HaPais Council for the Culture and Arts für die Entwicklung ihrer letzten Choreografieausgezeichnet.Adi ist eine zertifizierte Gaga-Lehrerin (die von Ohad Naharin, dem künstlerischen Leiter und Choreografen der Batsheva Dance Company, entwickelte Bewegungssprache). Außerdem ist sie Shiatsu-Therapeutin, Ayurveda-Seed-Masseurin und Pilates-Lehrerin.