10. – 12. Nov: HERTZ – Die Welt ist Schwingung / Uraufführung von Laura Heinecke & Company (Potsdam)

10. – 12. NOV 2022 | TANZAUFFÜHRUNGin der fabrik PotsdamTöne, Farben, Berührungen. Die Welt ist Schwingung. Wir können sie hören, sehen, spüren. Sie kann wehtun, sie kann gefallen, sie kann wohltuend sein. Was machen Schwingungen mit uns? fragt Laura Heinecke. Letztes Jahr forschte sie mit Wissenschaftler:innen und Körperpraktiker:innen über Wochen im Studio. Experimentiert wurde auf visueller, akustischer und somatischer Ebene mit Wellenlängen, Tonhöhen, Vibrationen, Intensitäten und Rhythmus. Laura Heineckes neues Stück HERTZ nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise ins Land der Schwingungen. Tanz ist Schwingung. Leben ist Schwingung. Jede Zelle vibriert in einem ihr eigenen spezifischen Rhythmus. Was würde sich ändern, wenn wir uns mehr auf unsere eigenen Schwingungen beziehen würden? Wenn wir mitschwingen würden? Welcher Resonanzraum öffnet sich uns?Anschließend am Fr 11. Nov: PublikumsgesprächLaura Heincke:Bewegung und Tanz ziehen sich wie ein roter Faden durch Laura Heineckes Leben. Mit vier Jahren hat die Potsdamerin mit Geräteturnen angefangen. Sie besuchte die Sportklasse und absolvierte später eine Tanzausbildung an der TIP Schule für Tanz, deren Fokus auf zeitgenössischen Techniken, Improvisation und Performance liegt. Brüssel als Treffpunkt der europäischen Tanzszene war eine inspirierende Zwischenstation, wo sie in verschiedenen Produktionen performte und mit internationalen Künstlern wie zum Beispiel Blake Nellis (USA) zusammenarbeitete. 2011 kam sie dann nach Potsdam zurück. Die Choreografiewurde mit Arne Assmann 2012 uraufgeführt, ein weiteres Stückhatte 2013 in der fabrik Premiere. Eine starke Verbindung zwischen Musik und Tanz ist das Fundament ihrer Werke. 2015 erhielt sie den Brandenburgischen Kunstförderpreis. Seit 2016 folgten weitere Produktionen wie(2016),(2018),(2019),(2020) und(2022).Tickets und Infos: www.fabrikpotsdam.de / Tel. 0331 24 09 23