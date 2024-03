09.–12. Mai: Swingfestival HAVELHOP

Do 09. – So 12. MAI 2024 / fabrik PotsdamDas größte und langlebigste Swing-Event in der Region Berlin/Brandenburg lädt bereits zum vierzenten Mal zum Swingtanzen mit Tänzer:innen aus ganz Deutschland und tollen internationalen Lehrer:innen ein. Während dieser vier Tage gibt es die Möglichkeit, an verschiedenen Workshops und Partys teilzunehmen. Bei der Warm-Up Party am Donnerstag kann man sich zu guter DJ-Musik eintanzen, am Freitag und Samstag spielen die Careless Cats und Savoy Satellites und laden ein, bis in die Morgenstunden zu tanzen.Die Extraworkshops am Donnerstagnachmittag und alle Partys und Bälle können auch spontan besucht werden. Für die Hauptworkshoptage (Fr, Sa und So) ist ein vorheriges Anmelden nötig.Do 09. Mai | ab 17:30 | fabrik PotsdamDips & Tricks mit Lisa & Fabien (Anmeldung nur Paarweise) | 17:30–20:30Solo Jazz & Movement Exploration mit Agus | 17:30–19:30Musicality & Phrasing mit Jo & Daniil | 17:30 - 20:30Lindy Hop for Beginners mit Talea & Holger | 17:30–19:30Anmeldung über: www.havelhop.de/extra-workshops Do 09. Mai | 20:00 | fabrik GartenEintritt freiFr 10. Mai | 20:00 | fabrik PotsdamMit Livemusik von Careless Cats / DJ WutheDer erste große Swing-Ball im Rahmen des diesjährigen HavelHops. Die fabrik Potsdam erwartet Lindy Hopper aus ganz Deutschland. Careless Cats spielt live und drumherum heizt DJ Wuthe ein. Die Musiker und Musikerinnen der Berliner Band Careless Cats teilen eine große Leidenschaft für den in New Orleans geprägten Hot Jazz und seine spielerische Improvisationskraft. Nina Thalers mitreißender Gesang transportiert eine lebendige Stimmung der Musik der 1920er und 30er Jahre. Die Cats spielen u.a. Kompositionen von Clarence Williams, Georgia White, Jelly Roll Morton oder W.C. Handy und tragen eine weite Palette an Stimmungen und Charakter in ihren Arrangements, von einem bebendem Blues bis zu treibenden Uptempo-Stücken. Egal ob die Cats für ein tanzwütiges Publikum oder zuhörende Jazzbegeisterte spielen, wer sie hört, kann die Füße kaum stillhalten.VVK 20 € / AK 22 €Sa 11. Mai | 20:00 | fabrik PotsdamMit Livemusik von Savoy Satellites / Showprogramm / DJ Mr. HavelHopDer Große HavelHop Ball ist jedes Jahr ein besonderes Erlebnis. Die über 200 Teilnehmer:innen des HavelHop-Workshops sind schon bestens eingetanzt und unsere internationalen Top-Lehrer:innen zeigen in einer kleinen Show ihr Können. Dazu spielt nochmal unsere grandiose Live-Band SAVOY SATELLITES und in den Band-Pausen sorgt DJ Mr. HavelHop für eine volle Tanzfläche. Swing ist die Musik der 30er und 40er Jahre, als Jazz noch Pop, als der Film schwarz-weiß, und das Leben bunt war. Der Savoy Ballroom bleibt das Symbol der Swing-Ära und ein Ort, an dem Menschen zusammen tanzen und feiern konnten – unabhängig ihrer Herkunft. Seit 2012 sind die Savoy Satellites vor allem in Berlin und Deutschland unterwegs – meist im Quartett oder als All Stars im Oktett. Die Savoy Satellites haben und sorgen für gute Laune. Sie spielen energetische Rhythmen für Lindy Hop-Liebhaber. Das Oktett um die Sängerin Siri Svegler lässt die Songs von Count Basie, Duke Ellington und Benny Goodman wieder lebendig werden. Die Savoy Satellites spielen Swing vom Feinsten – positiver Eskapismus für Genussmenschen.VVK 25 € / AK 27 €So 12. Mai | 16:30 | fabrik PotsdamFarewell PartyAK 4 €PARTY-PASS 40 €Tickets und Info: www.fabrikpotsdam.de