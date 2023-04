04. Mai: Klänge der Lausitz / Open Air Performance im Potsdam-Schlaatz

MUSIKALISCH CHOREOGRAFISCHE BILDER EINER REGION04. MAI 2023, 20:45 | DIR – DANCE IN RESIDENCE BRANDENBURG | OPEN AIR PERFORMANCEBürgerhaus am Schlaatz, PotsdamDie Performance aus Tanz, Ton- und Videoinstallation eröffnet neue Klang- und Blickperspektiven auf die Region Lausitz. Sie soll Anlass sein für eine neue Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Gedanken zur Heimat Lausitz, sowie zur Reflektion ihrer Geschichte und ihren aktuellen Veränderungen anregen. Vom Komponist Konrad Jende neu interpretierte Volkslieder und Sounds der Lausitz werden zu Klanglandschaften arrangiert, während zeitgleich sechs Tänzer:innen der tanzkompanie golde g. performen. Ausgehend von der Musik und im Zusammenspiel mit der Choreografie, begleiten an die Häuserwand projizierte, bewegte Bilder von Alexander Janetzko die Performance.Die Aufführung findet Open Air in Potsdam Schlaatz statt.Eintritt frei.Treffpunkt 20:45 am Bürgerhaus im Schlaatz, Schilfhof 28, 14478 PotsdamInfos: www.fabrikpotsdam.de