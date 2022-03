2G+ | PABLO WOIZ TANGO TRIO01. MAI 2022, ab 17:30 | MILONGA MIT LIVEMUSIK IM FABRIK GARTENMit Tango-Show von Gaia Pisauro & Leandro Furlan und mit DJane SasaDie Liebe zum Tango vereint ein Piano, ein Kontrabass und ein Bandoneon – dahinter verbirgt sich das Pablo Woiz Tango Trio, das im harmonischen Zusammenspiel die musikalische Essenz des Tangos erklingen lässt. Diese Formation erlaubt es dem argentinischen Pianisten mit seinem Trio eine perfekte Synthese der Tango-Sprache zu erzeugen, ohne dabei die Freiheit der Interpretation zu verlieren. Ideal zum Tanzen greifen die drei Musiker*innen auf ein vielfältiges Repertoire zurück. Pablo Woiz lebt und arbeitet seit über 10 Jahren in Europa, spezialisiert auf die Tangomusik und die argentinische Folklore. Er hat unter anderem auf renommierten Festivals wie dem Berlin Tango Festival, dem Festival de Tango de Buenos Aires, Tango Roots in Paris, Budapest Tango Festival und auch schon in Potsdam gespielt.Vorverkauf: 24 € / erm. 19 € / Support 28 €Abendkasse: 25 € / erm. 19 € / Support 29 €TANGO WORKSHOPS10:00-12:00 Basis für Einsteiger:innen mit tanguito12:30-14:00 Spiralige Bewegung in enger Umarmung mit Gaia & Leandro14:30-16:00 Rhythmische Drehungen in enge Umarmung mit Gaia & Leandro16:30-18:00 Milonga! mit Gaia & LeandroTICKETS UND WORKSHOP-ANMELDUNG: www.fabrikpotsdam.de