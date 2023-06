SOUND(G)ARTEN 2023Open Air Konzerte im fabrikgartenDie Sommer-Konzertreihe der fabrik Potsdam präsentiert vielfältige Soundarten im fabrikgarten – umsonst und draussen.Seit 2014 ist der Biergarten in der Schiffbauergasse der perfekte Ort für die Entdeckung im Wochentakt unterschiedlicher Potsdamer Bands. Mit frischen Getränken und leckerem Essen unter Bäumen kann man bekannte Namen und neue Musiktalente entdecken.Eintritt freiSa 01. Juli, 20:30 | JolleFr 07. Juli, 19:00 | Laguna MotelFr 14. Juli, 20:30 | Zirkus ZirkusFr 21. Juli, 19:45| The Great BoredomFr 28. Juli, 20:00 | MST Mesut GürsoyFr 04. Aug, 20:00 | KampferFr 18. Aug, 19:00 | Fortunate FoolsFr 25. Aug, 20:00 | Le HavreFr 01. Sep, 20:00 | I.N.K.Fr 08. Sep, 20:00 | Future Prawn / NiMHORT: fabrikgarten, Schiffbauergasse 10, 14467 Potsdam**********************PROGRAMMGARAGE, PUNK01. JUL 2023, 20:30 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTDoppelte Mitarbeiter, doppelte Effizienz – das zweiköpfige Familienunternehmen Jolle hält sich an die Grundregeln der Betriebswirtschaft und präsentiert handgefertigte Garagenproduktionen zwischen krautigem Arbeiter:innen-Shanty und angry Pausenpunk. Ein motiviertes Team, nette Kollegen sowie Tischtennis im Pausenraum erwartet das Publikum. Tolle Work-Life-Balance!PSYCHEDELIC ROCK07. JUL 2023, 19:00 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTLaguna Motel spielen verträumten, zurückgelehnten Psychedelic Rock – mal humorvoll, mal mysteriös oder tragisch. 2021 unter der goldenen Herbstsonne Potsdams gegründet, startete die Band mit einigen Konzerten in der Stadt und Umgebung. Laguna Lu schreibt ihre Texte über Gedanken und Tagträume des Alltäglichen und Unscheinbaren. Ihre Worte beschreiben eine abstrakte und spielerische Interpretation der Gegenwart. An der Oberfläche schwer zu durchschauen, lässt die direkte Ehrlichkeit ihrer Texte den versteckten Teil des Eisberges erahnen. 2022 veröffentlichte sie ihre selbstproduzierte EP White Dream From The Silver Castle.PUNK14. JUL 2023, 20:30 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTZirkus Zirkus ist eine Potsdamer Punkband, die 2015 gegründet wurde. Die vier Mitglieder waren unter anderem in den Bands Balotellis, Crude b.e., Y, Chainbreaker, Radio Schizo und Re-Aktion aktiv. 2017 veröffentlichte die Band das Album All you can eat, außerdem sind sie auf dem 2019 veröffentlichten Sampler Essence – A Potsdam Compilation vertreten. 2021 erschien bei Black Cat Tapes beglückt, entzückt, entrückt, verrückt. 2023 erscheint ein neues Album.MUSIKIMPROVISATION21. JUL 2023, 19:45 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTThe Great Boredom vereint den Potsdamer Pianisten Nicolas Schulze und den Schlagzeuger Daniel Kartmann aus Stuttgart. Die beiden Musiker verbindet eine mittlerweile 20-jährige Freundschaft und musikalische Partnerschaft. Hervorgegangen aus den Trümmerstücken ihrer ehemaligen Band Nikotrio folgt The Great Boredom dem Pfad einer langen Partnerschaft und verhandelt die Geheimnisse und Gedanken einer zweisamen Konversation. Das Ergebnis ist eine frei assoziierte Improvisationsmusik, die sich bewusst nicht in ein bestimmtes Genre einordnen lässt. Verschiedene Einflüsse werden hier hör- und spürbar, von Jazz zu Punk, über Noise und Barockmusik!AKUSTISCHE DRUMS, LOOPER, SYNTHESIZER28. JUL 2023, 20:00 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTIntensive Spannung und dichte Atmosphäre kennzeichnen die instrumentalen Tracks von MST, dem Soloprojekt des Drummers und Multi-Instrumentalisten Mesut Gürsoy. Ganz in der eklektischen Tradition des “Purple Sounds” wandert der in Berlin lebende Künstler mühelos zwischen Genres und nimmt die Zuhörer:innen mit durch halsbrecherische Rhythmuswechsel und tiefe Emotion. MST wurde 2017 zunächst als reiner Live Act ins Leben gerufen, der mit akustischen Drums und Synthesizern beeindruckende Energie erzeugt. Alles, was auf der Bühne passiert, wird live geschaffen und mit Raum für Improvisation und Interaktion. Im September 2020 erschien mit Exeunt, Vol.1 der erste offizielle Release von MST.GUTE MUSIK04. AUG 2023, 20:00 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTKampfer mixt aus Melodie, Krach, Groove und der geheimen Zutat ein Heilmittel gegen Herzbeschwerden und niedrigen Blutdruck. Wie das klingt? Mehr Indie als Pop, mehr Metal als Indie; mehr Shoegaze als Metal; mehr Hardcore als Shoegaze; mehr Noise als Hardcore. Gute Musik also, die man noch nicht gehört hat.Und: Kampfer wirkt.ROCK, POP, FUNK18. AUG 2023, 19:00 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTDie Potsdamer Band Fortunate Fools macht schon seit einiger Zeit als gefragte Party- und Coverband die Republik unsicher, von Rügen bis ins Ländle, vom Frankfurt/Oder bis in den Pott. Charmant und mit ordentlich Leidenschaft bringen sie Rock, Pop und eine Prise Funk auf die Bühnenplanken. Dabei ist schnell zu merken: Die Fools machen richtig Spaß und sind verdammt gut eingegroovt. Kein Wunder, sie kennen sich zum Teil schon aus dem Buddelkasten. Stay foolish!NOISIGE CHANSONS25. AUG 2023, 20:00 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTAngetan und inspiriert von Aki Karusmäkis gleichnamigem Film treffen sich die Musiker von Le Havre, um sich an noisigen Chansons à la Black Heart Procession abzuarbeiten. Man munkelt auch Ähnlichkeiten zu Rio Reiser zu erkennen. Im Frühjahr 2023 erschien die Debut-LP SO WOHL WAR MIR NOCH NIE. Unprätentiöse Klavierlinien, sich reibende Gitarren, aparte Bass und Drumgrooves. Bleibt wohl nur sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen.ALTERNATIVE, AMBIENT ELECTRONIC POP, GUITAR, SHOEGAZE01. SEP 2023, 20:00 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTI.N.K. ist ein Duo aus Berlin. Alex Nickmann und Gernot Pohle trafen sich zum ersten Mal während des Lockdowns in Nickmanns Tonstudio, um zu jammen und erste Aufnahmen zu machen. Daraus entstand ihre Debüt EP Lunapark, die Anfang Mai 2023 veröffentlicht wurde. Gernot Pohle spielte u.a. bei der Berliner New Wave Band The Wars und aktuell bei der Potsdamer Band The Maze Cab. Alex Nickmann ist u.a. Mitglied des Ambientprojekts Aukai und produziert Musik für Theater und zeitgenössischen Tanz.FUZZ, GARAGE, POP, SCHLAGZEUG, KEYBOARD08. SEP 2023, 20:00 | SOUND(G)ARTEN 2023 | OPEN AIR KONZERTEPsychedelic-Nerds schlendern nicht allzu oft gemeinsam über die Straße – und schon gar nicht in die selbe Bar. Sei's die Langweile, der Herzschmerz, der leere Ku‌hlschrank oder einfach nur das geile Wetter – irgendwas hat sie heute nach draußen getrieben um auf A Day At Promenade blau zu machen. Das erste Solo-Album des Potsdamer Multiinstrumentalisten und Krebstier-Utopisten Martin Mann (seit langem bei der Progband Eat Ghosts aktiv), ist wie bestes people watching vom Eck-Café aus: Ein Panorama klanggewordener Charaktere, mal spleeing, mal lässig, mal glamourös, so als wurden die Lemon Twigs und Ty Segall zusammen einen Krabben-Cocktail bestellen. Als Future Prawn hat Martin Mann einige seiner Lieblingsmusiker um sich geschart, lange an den Songs gefeilt und seine musikalischen Erfahrungen in ein Album gebu‌ndelt, das an allen Ecken flackert, groovt und berraschelt. A Day At Promenade schwirrt vor Trommelfell-striegelnden Einfällen.NiMH ist ein loser, basisdemokratischer Zusammenschluss von diversen sehr beschäftigten Menschen aus Potsdam und Umgebung, die seit 2019 zusammen Musik machen. Musikalischer und organisatorischer Motor des Projektes ist die Rhythmussektion bestehend aus Schlagzeug und Orgel, die immer wieder durch diverse wechselnde Gastmusiker inspiriert und musikalisch vorangetrieben werden. NiMH hat sich Zeit seines Bestehens kontinuierlich weiterentwickelt und ist mittlerweile in allen Genres diesseits (und jenseits) des Mississippi zu Hause. Immer auf der (zum Scheitern verurteilten) Suche nach bisher ungehörten Klangkonstrukten, schreckt man auch vor dem Einsatz modernster technischer Hilfsmittel wie Grooveman, Autotune und 6/8 Takt nicht zurück.