01.03.: Junge Stücke (8+) von JugendTanzCompany fabrik Potsdam & TanzWERKSTATT Cottbus

JungendTanzCompany fabrik Potsdams/ TanzWERKSTATT CottbusFr 01. MÄR 2024, 19:00 | fabrik Potsdam | TanzaufführungenJugendliche aus Potsdam und Cottbus setzen sich in zwei Stücken mit dem Thema des individuellen Körpers, Schönheitsidealen, Erwartungen, Individualität und Unsicherheit auseinander. In (don't) look! widmet sich die JugendTanzCompany den versteckten Blicken, verschleiert hinter unsichtbaren Masken. Wie können wir lernen, zu fühlen, dass wir uns genug sind, in einer Welt, die ständig von uns erwartet, mehr zu sein? Und was bedeutet es, genug zu sein, wenn das Rampenlicht verblasst und die Masken, die wir tragen, zerfallen? In schön…? fragen sich die Jugendlichen der TanzWERKSTATT Cottbus wie sie, umgeben von permanenter Werbung, die ein bestimmtes Schönheitsideal aufzeigt, unvoreingenommen diesen Bildern gegenüberstehen können.Tickets: www.fabrikpotsdam.de