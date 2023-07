ExtraSauber.de ist Testsieger: Bestes Buchungsportal für Reinigungen

In der Studie wurden die Buchungsportale in den Kategorienbewertet. ExtraSauber.de erfüllt als einzige Plattform 90 Prozent der vorgegebenen Kriterien und schneidet mit der Bestnote 1,7 ab.„Obwohl wir erst seit vier Jahren auf dem deutschen Markt sind, haben wir bereits jetzt die Konkurrenz überholt“, sagt Geschäftsführer Christian Pauls. „Es macht uns stolz, gleich beim ersten Mal alshervorzugehen.“Die mit Abstand höchste Bewertung unter allen Buchungsportalen erzielte ExtraSauber in der Kategorie „Preis“ (93 %). Kunden buchen auf ExtraSauber günstiger als auf anderen Plattformen – und das, obwohl ExtraSauber aufsetzt: ExtraSauber legt einen Mindestpreis für jede gebuchte Reinigung fest, damit nach Abzug aller Kosten und Gebühren die Reinigungsfirmen Einnahmen über dem Mindestlohn erzielen. Außerdem kann jede Reinigungsfirma ihren Preis selbst festlegen – und zwar beliebig hoch.„Das zeigt einmal mehr, dass Fairness sich am Ende für alle auszahlt“, sagt Mitgründer Dr. Sebastian Schneider. ExtraSauber wurde bereits im vergangenen Jahr für seine fairen Arbeitsbedingungen gegenüber seinen Reinigungspartnern in der österreichischen Fairwork-Studie ausgezeichnet.