10 Jahre ExtraSauber – Faire Bezahlung für Reinigungskräfte

Nur jede zehnte Reinigungskraft hat ein Gewerbe angemeldet. Immer noch arbeiten die meisten schwarz und leisten für 8 bis 15 Euro pro Stunde einen Knochenjob. „Viele Reinigungskräfte wollen gar nicht offiziell selbstständig sein, weil es ihnen auf den ersten Blick steuerlich und wirtschaftlich Nachteile bringt“, sagt Schneider. „Auf der anderen Seite greifen Verbraucher, gerade wenn es um das regelmäßige Reinigen der eigenen Wohnung geht, oft lieber auf die günstigere Variante zurück.“Dass es auch anders geht, zeigt ExtraSauber nun seit zehn Jahren. 2014 gründeten Dr. Sebastian Schneider und Christian Pauls das Unternehmen mit der Mission, Reinigungskräften finanzielle Sicherheit, Wertschätzung und ein Gesicht zu geben. Reinigungspartner von ExtraSauber gestalten ihre Preise selbst. „Diese liegen weit höher als auf dem Schwarzmarkt. Trotzdem werden sie dank exzellenter Kundenbewertungen gebucht“, sagt Pauls. „Billiger ist eben nicht gleich besser.“Durch die Preisgestaltung sowie die persönliche Unterstützung durch das ExtraSauber-Team erwirtschaften Neulinge im ersten Jahr bis zu 6-stellige Beträge. „Das ist ein Einkommen, mit dem man nicht nur eine Familie ernähren, sondern richtig gut leben kann“, fügt Schneider hinzu. „Ein eigenes Gewerbe gewinnt so trotz bürokratischer Hürden enorm an Attraktivität.“Das ExtraSauber-Prinzip sorgt nicht nur für finanzielle Sicherheit auf Seiten der Reinigungsfirmen, sondern auch für zufriedenere Kunden. Bereits zwei Mal in Folge wurde ExtraSauber.de durch die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mit dem „Deutschen Kundenaward“ ausgezeichnet und erhielt 2023 das Gütesiegel als Testsieger der Branche. „Fairness zahlt sich am Ende immer für alle Seiten aus“, ist Schneider überzeugt. Auch in der österreichen „Fairwork“-Studie schnitt ExtraSauber von allen untersuchten Reinigungsportalen am besten ab.Nach zehn Jahren hat sich das ehemalige Startup auf diese Weise zum Reinigungsnetzwerk Nummer 1 im gesamten deutschsprachigen Raum entwickelt. Kunden können hier nicht nur eine kompetente Reinigungskraft für ihr Zuhause fnden, sondern aus über 40 Spezialreinigungen wählen – vom Keller bis zum Dach, von privat bis Industrie. Regelmäßig kommen neue Spezialreinigungen hinzu. „Unser Ziel wird es sein, noch mehr solcher lukrativer Marktnischen zu erschließen, um dem immer größer werdenen Pool an Reinigungspartnern auch in Zukunft eine sichere Auftragslage zu bieten“, erklärt Pauls.Mehr zu „10 Jahre ExtraSauber“ finden Sie unter: https://www.extrasauber.de/chronik