Sieben US-amerikanische Schüler und Schülerinnen suchen deutschlandweit eine Gastfamilie

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm, ein, wird seit 1983 jährlich vom Deutschen Bundestag und dem US-Kongress angeboten. Im Rahmen dieses Programms können Jugendliche aus den USA und Deutschland als Junior-Botschafter und Botschafterinnen ein Schuljahr im jeweils anderen Land verbringen, um die Freundschaft und den Kulturaustausch zwischen den beiden Nationen zu stärken. Abgeordnete des Bundestags übernehmen die Patenschaft für die Teilnehmenden.Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation Experiment vermittelt und unterstützt jedes Jahr die anreisenden USA-Stipendiat*innen. Dieses Jahr werden noch für insgesamt sieben Teilnehmende aus den USA dringend Gastfamilien gesucht. Bei Experiment ist Katrin Pohl für die Gastfamilienvermittlung in Deutschland zuständig, sie sagt: "Das Parlamentarische Patenschafts-Programm eröffnet Jugendlichen die Chance, durch kulturellen Austausch neue Perspektiven zu gewinnen. Es stärkt ihre Persönlichkeitsentwicklung sowie interkulturelle Toleranz und Verständnis. Alle Familien werden durch die Aufnahme eines Gastkindes Teil des Erlebnisses Austausch, ganz ohne zu verreisen. Wir freuen uns, den gesamten Prozess jedes Jahr zu begleiten."Gerade in ungewissen Zeiten wie diesen ist interkultureller Austausch und bilaterale Zusammenarbeit wichtiger denn je.Gastfamilie können fast alle werden – ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogen-Familien, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, sich auf ein „Familienmitglied auf Zeit“ einzulassen.Die US-Amerikaner und Amerikanerinnen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt, reisen am 7. September 2024 an und bleiben für 10 Monate in Deutschland. Interessierte können sich an die Geschäftsstelle von Experiment in Bonn wenden, per Telefon 0228 95722-41 oder per E-Mail: gastfreundlich@experiment-ev.de . Weitere Informationen rund um das Thema Gastfamilie gibt es unter www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden , die mit dem Stipendium ein Auslandsjahr in den USA verbringen möchten. Bewerbungen für das 42. PPP im Schuljahr 2025/26 sindmöglich. Weitere Informationen gibt es unter www.bundestag.de/ppp