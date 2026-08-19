Schüleraustausch in den USA
Gemeinnützige Austauschorganisation verlängert Bewerbungsfrist für einen Austausch ab Januar 2027
Drei Optionen: Die Schüleraustauschprogramme in den USA
Experiment bietet seit vielen Jahren Schüleraustausche in die USA an. Hierbei haben Teilnehmende die Möglichkeit, sich zwischen drei Optionen zu entscheiden. Das Programm „USA Classic“ steht für den klassischen Schüleraustausch, bei dem eine Gastfamilienplatzierung in allen Bundesstaaten der USA möglich ist. Dort besuchen Teilnehmende dann eine lokale Schule. Die „USA Classic Plus“-Variante ermöglicht, aufbauend auf dem Classic-Programm, ein paar mehr Entscheidungen in der Platzierung einzubauen. So können gegen Aufpreis bestimmte Regionen, wie z.B. Kalifornien oder ein bestimmter Bundesstaat, ausgewählt oder die Größe der Schule, die man besucht, mitbestimmt werden. Das „USA Choice“-Programm hingegen erlaubt es Teilnehmenden, ihre Wunschschule auszusuchen und in deren Nähe in einer Gastfamilie platziert zu werden. Hierbei kann der Fokus auf bestimmte Sportarten oder Fächer gelegt werden. Alternativ kann sich für ein Internat entschieden werden.
Die Kultur der USA erleben
Während ihrer Zeit in den USA können junge Austauschschüler und -schülerinnen ganz in den US-amerikanischen Alltag und die Kultur abtauchen. Denn das Leben bei einer Gastfamilie wird sie direkt in den typischen Alltag vor Ort integrieren. Der Besuch der örtlichen High School ermöglicht außerdem die eigenen Englischkenntnisse zu verbessern und besondere Schulfächer, Kurse oder Sportarten auszuprobieren. Nebenbei werden neue Freundschaften geschlossen, die oft viele Jahre nach dem Schüleraustausch noch halten. So war es auch für Schüler Jonah, der mit Experiment 2025 in den USA war. Er sagt rückblickend über seinen Schüleraustausch: „Ich weiß mit Sicherheit, dass ich wieder in die USA zurückkehren möchte, um die Menschen dort wiederzusehen und noch mehr Erlebnisse zu sammeln, da diese Monate für mich eine sehr prägende und schöne Zeit waren, die ich nie vergessen werde.“
Kontakt und Bewerbung
Jugendliche, die gerne ab Januar 2027 in einen USA-Schüleraustausch starten möchten, können sich über die Website von Experiment informieren. Über ein telefonisches Beratungsgespräch mit den Programm-Managerinnen können dann direkte Fragen gestellt oder die Bewerbung für einen Austauschplatz eingereicht werden. Die Mitarbeiterinnen der Austauschorganisation sind via Telefon unter 0228 95 722 00 oder E-Mail unter schoolusa@experiment-ev.de erreichbar.