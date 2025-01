Mit einem Schüleraustausch die Welt kennenlernen

Viele junge Menschen träumen von einem, bei dem sie ein neues Land kennenlernen können. Dabei erlebt man nicht nur eine neue Kultur hautnah, sondern schließt neue Freundschaften, meistert eine neue Sprache und stärkt die eigene Persönlichkeit.. Für die Organisation stehen hierbei nicht besondere Schulnoten im Vordergrund, sondern vor allem die- sei es für ein paar Monate, einem halben oder einem ganzen Jahr. Neben Zielen wie den USA, Irland oder Australien, sindSo zum Beispiel in. Jugendliche ab 15 Jahren können das einzigartige südostasiatische Land für drei Monate, einem Schulhalbjahr oder einem ganzen Schuljahr kennenlernen. Dabei starteten sie ihr Austauschabenteuer zuerst in Bangkok mit einer Orientierungsveranstaltung. Anschließend reisen sie weiter zu ihren Gastfamilien, bei denen sie während ihrer Zeit in Thailand leben und in der Nähe eine Schule besuchen. Der Unterricht findet auf Englisch und Thailändisch statt, daher werden Englischkenntnisse vorausgesetzt. Aktuell können spontane Interessierte sogar schonihren Schüleraustausch starten und Thailands kulturelle Besonderheiten erleben.Jugendliche, die erst im Hochsommer in einen Austausch starten möchten, haben alternativ die Möglichkeitnachoder in(Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Ecuador und Mexiko) zu reisen. Hier können Teilnehmenden ab 14 bzw. 15 Jahren ebenfalls für drei Monate, ein halbes oder ein ganzes Jahr eine örtliche Schule besuchen und bei ihren Gastfamilien leben. Die Schüler und Schülerinnen sollten Englisch- sowie Spanischkenntnisse mitbringen. Neben dem Schulbesuch können nicht nur neue Freundschaften geschlossen, sondern auch lokale Sprachen gelernt und das Land erkundet werden. Schülerin Michell ist 2023 aus ihrem Jahr auf Costa Rica zurückgekehrt und berichtet: „Im Nachhinein war ich persönlich immer sehr glücklich, einen Schüleraustausch in Costa Rica gemacht zu haben.“Teilnehmende eines Programms werden von der Organisation umfassend informiert, betreut und vorbereitet. Neben Beratungsgesprächen, persönlicher Betreuung vor, während und nach dem Austausch und der Zusammenarbeit mit jahrelangen Partnerorganisationen, verfügt der Verein zudem über Sicherheitskonzepte und ein 24-Stunden-Notfalltelefon. Mehr Informationen zu den Schüleraustauschen findet man unter www.experiment-ev.de/schueleraustausch-weltweit/ . Auch eineist möglich. Ansprechpartner für die Länder Thailand, Südafrika und Lateinamerikas ist Leonhard Brandt (Tel.: 0228 957 22-15, E-Mail: brandt@experiment-ev.de ). Fragen können zudem am 30. Januar 2025 bei einem digitalen Infoabend gestellt werden, für den man sich kostenlos unter www.experiment-ev.de/events anmelden kann.